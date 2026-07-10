Chủ tịch F88 nói về khả năng chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn cho rằng có khả năng NHNN sẽ trực tiếp quản lý lĩnh vực tài chính thay thế nếu quy mô thị trường đủ lớn, nhưng ông tự tin đó sẽ là cơ hội cho F88.

Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn chia sẻ tại roadshow chiều 9/7. Ảnh: F88.

Tại sự kiện roadshow chào bán cổ phiếu chiều 9/7 ở TP.HCM, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) cho biết sau 13 năm, từ một chuỗi cầm đồ, F88 đang định hướng trở thành công ty tài chính toàn diện với danh mục sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng bình dân.

Đặc biệt, sau khủng hoảng truyền thông lớn năm 2023, ông xem việc được cơ quan chức năng chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM là một dấu mốc đặc biệt, tháo gỡ lo ngại của nhà đầu tư và khách hàng về một mô hình kinh doanh vốn mang nhiều định kiến.

Cuộc chơi có thể sẽ khác

Theo ông Phùng Anh Tuấn, mô hình kinh doanh của F88 hiện nay có sự khác biệt rõ rệt so với các ngân hàng và công ty tài chính.

Trong đó, việc không phải là tổ chức tín dụng dưới sự giám sát của NHNN đang mang lại cho F88 những lợi thế linh hoạt nhất định, như có thể chủ động trong việc mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, quyết định các chỉ số về room tín dụng hay rủi ro nợ xấu theo nhu cầu phát triển của từng thời kỳ mà không phải trải qua các quy trình phê duyệt phức tạp như các ngân hàng thương mại .

Dù vậy, ông khẳng định F88 vẫn luôn đảm bảo tính minh bạch và pháp lý rõ ràng . Doanh nghiệp đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như chứng chỉ bảo vệ khách hàng hạng vàng, hay thuê đơn vị độc lập FiinRatings đánh giá tín nhiệm hàng năm nhằm củng cố niềm tin với nhà đầu tư và đối tác.

Tuy nhiên, dẫn chứng từ Thái Lan và các thị trường tài chính thay thế phát triển khác, ông Tuấn cho rằng với Việt Nam, khi quy mô thị trường đủ lớn, chắc chắn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ quản lý bởi đây vẫn là hoạt động tín dụng.

Trong phiên thảo luận, nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề liệu điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng của F88 trong giai đoạn tới hay không, đặc biệt khi NHNN có thể sẽ áp trần lãi suất cho vay, qua đó tác động đến biên lợi nhuận đang rất hấp dẫn của doanh nghiệp.

Trả lời chất vấn, ông Phùng Anh Tuấn cho rằng nếu kịch bản áp trần xảy ra, mức trần điều hành có thể sẽ tương tự như quy định hiện hành đối với các công ty tài chính. F88 đã chủ động chuẩn bị nhiều năm cho điều này, trong đó có việc điều chỉnh lãi suất cho vay tiệm cận với nhóm công ty tài chính và tối ưu chi phí vốn trong các đợt phát hành trái phiếu gần đây.

"Nếu NHNN có quản lý mô hình kinh doanh giống F88 thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến các kế hoạch chiến lược dài hạn của F88" , ông Phùng Anh Tuấn tự tin khẳng định.

Thực tế tại một số sản phẩm thời gian qua, Giám đốc Tài chính Trần Mai Thảo cho biết khi giảm 30% lãi suất, nhu cầu của khách hàng tăng vọt giúp dư nợ cho vay tăng thêm 40-50% . Do đó, nếu có trần lãi suất, F88 tin rằng quy mô thị trường sẽ mở rộng mạnh mẽ hơn, bù đắp cho sự sụt giảm biên lợi nhuận trên từng khoản vay .

Đồng thời, nếu được NHNN quản lý, F88 có thể huy động vốn trực tiếp từ thị trường một cách dễ dàng hơn, từ đó giúp giảm đáng kể chi phí vốn.

Giám đốc Tài chính F88 Trần Mai Thảo trình bày kế hoạch kinh doanh cụ thể cho giai đoạn đến năm 2030. Ảnh: F88.

Mặt khác, theo Chủ tịch Phùng Anh Tuấn, khi các quy định được thắt chặt, thậm chí thị trường còn có thể bị giới hạn bởi giấy phép, những cơ sở nhỏ lẻ, manh mún hoặc thiếu năng lực quản trị rủi ro sẽ tự động bị loại khỏi "cuộc chơi", các tổ chức nước ngoài cũng sẽ đối diện rào cản gia nhập.

"Khi đó chỉ còn một vài công ty phục vụ toàn thị trường", ông Tuấn dự báo, đồng thời khẳng định đó là cơ hội cho F88.

Những mục tiêu tham vọng

Chia sẻ tại roadshow, Chủ tịch Phùng Anh Tuấn tuyên bố: "5 năm tới là thời điểm vàng của F88 trong việc tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả".

Riêng năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 5.461 tỷ đồng , tăng 42% so với năm trước. Dư nợ cho vay dự kiến đạt trên 7.501 tỷ đồng , tăng 33%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất được kỳ vọng đạt 1.133 tỷ đồng , tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Bà Trần Mai Thảo cho biết doanh nghiệp đang hướng đến tăng trưởng CAGR dư nợ cho vay ở mức 34,5%, đạt 31.730 tỷ đồng vào năm 2030. Cùng thời điểm, doanh thu mục tiêu lên đến 16.997 tỷ đồng , tương ứng CAGR 33,4% và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 3.549 tỷ đồng , tương đương CAGR 37,6%.

Hiện, doanh nghiệp cũng đang chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến có thể huy động gần 1.564 tỷ đồng . Toàn bộ số tiền thu được sau khi khấu trừ các chi phí liên quan sẽ được sử dụng để góp vốn tăng vốn điều lệ cho CTCP Kinh doanh F88 - công ty con trực tiếp vận hành hoạt động kinh doanh cốt lõi của hệ thống.

Theo bà Thảo, dựa trên mức lãi suất công ty phải trả khi vay nước ngoài hay phát hành trái phiếu, ước tính số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này có thể giúp F88 tiết kiệm 15- 20 tỷ đồng chi phí vốn trong năm 2026 và gần 200 tỷ đồng trong năm 2027.

Doanh nghiệp cho biết sau 2 ngày chào bán, dù chưa tổ chức roadshow, các nhà đầu tư đã đăng ký mua hơn 3,242 triệu cổ phiếu, tương đương 14,7% lượng cổ phiếu chào bán.