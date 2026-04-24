F88 lãi gấp đôi

Lợi nhuận quý I của F88 tăng vọt gấp 2,3 lần, đạt 303 tỷ đồng, nhờ bứt tốc giải ngân, mở rộng khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành.

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng , cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/3, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 7.897 tỷ đồng , tăng 9% so với đầu năm. Tổng mức giải ngân trong quý I tiếp tục đạt kỷ lục từ trước đến nay ở mốc 5.207 tỷ đồng , tăng đến 59% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng khách hàng tại F88 đồng thời gia tăng với hơn 275.900 hợp đồng vay mở mới trong kỳ, tăng trưởng quy mô hơn 75.900 khách hàng mới. Tỷ trọng khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ 2 lần trở lên) tăng lên 68%.

F88 ghi nhận doanh thu quý I đạt 1.310 tỷ đồng , tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 1.129 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 86% tổng doanh thu) và doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt gần 169 tỷ đồng (tỷ trọng 13%), lần lượt tăng 57% và 93% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ lệ xóa sổ thuần (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân ở mức 3,5%, tăng nhẹ so với mức 3,1% tại cuối quý IV/2025. Chỉ số CIR trong quý I đã hạ xuống 45,3%, từ mức 56,2% một năm trước đó.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh trong quý I/2026, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88, cho biết đây là nỗ lực từ việc mở rộng quy mô hoạt động đi kèm kiểm soát rủi ro của công ty.

“Quy mô kinh doanh của F88 được đẩy mạnh trên 3 trụ cột bao gồm mạng lưới phòng giao dịch, hợp tác với các đối tác và kênh số (online thông qua ứng dụng My F88). Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm với mục tiêu nâng tỷ trọng mảng kinh doanh này lên 30%”, ông Tuấn cho biết.

Hiện nền tảng hoạt động của F88 bao gồm 956 điểm giao dịch, phát triển ứng dụng My F88, hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB, Ngân hàng CIMB, Zalo, Momo và VNPost. Trong đó, các mối quan hệ đối tác giúp F88 đa dạng hóa danh mục dịch vụ cho vay, thanh toán và bảo hiểm trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và mở rộng tệp khách hàng ngoài kênh truyền thống.

Hoạt động trọng năm trong năm 2026 của F88 sẽ là tăng trưởng và chuẩn hóa. Trong đó, công ty sẽ tối ưu mạng lưới và đẩy mạnh số hóa, nâng cấp hệ thống ra quyết định bằng Big Data, kiểm soát nợ xấu và tích hợp khung quản trị rủi ro.

Hiện F88 đang đẩy nhanh lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết sang sàn HoSE.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, F88 dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ mức 1.101 tỷ đồng lên gần 2.500 tỷ đồng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong năm 2026. Phương án bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 110 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, chào bán ra công chúng 22 triệu cổ phiếu và phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP.