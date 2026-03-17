F88 sắp chuyển sàn sang HoSE

F88 lên kế hoạch rời UPCoM để chuyển sang niêm yết trên HoSE, đồng thời triển khai loạt phương án tăng vốn nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô và nâng chuẩn thị trường vốn.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 mới công bố, CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) dự kiến xin ý kiến cổ đông 2 tờ trình quan trọng liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chuyển sàn niêm yết HoSE.

Tăng gấp đôi vốn điều lệ

Cụ thể, HĐQT F88 dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với tổng quy mô khoảng 1.365 tỷ đồng , thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu.

Trong đó, công ty dự định phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm khoảng 110 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Song song đó, F88 cũng sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối với khối lượng tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC kiểm toán năm 2025 được xác định là 22.240 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, không thấp hơn 70% mức giá bình quân 5 phiên giao dịch gần nhất trước khi HĐQT triển khai phương án. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc xác định giá nêu trên.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán ban đầu được HĐQT phân phối tiếp) sẽ được tự do chuyển nhượng.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho công ty con (CTCP Kinh doanh F88) nhằm mở rộng hoạt động cho vay cầm cố, vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Trong thời gian chờ giải ngân, số tiền thu được có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, F88 dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP với khối lượng tối đa khoảng 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,82% số cổ phiếu trước phát hành, nhằm gắn kết lợi ích dài hạn của đội ngũ nhân sự với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nếu các phương án được cổ đông thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của F88 dự kiến sẽ tăng từ 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.466,77 tỷ đồng , qua đó tạo dư địa tài chính lớn hơn để doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo F88, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn giai đoạn 2026-2030 là nền tảng tài chính toàn diện dành cho phân khúc khách hàng bình dân - nhóm khách hàng được xem là còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam. Do đó, việc củng cố cấu trúc vốn và đa dạng hóa kênh huy động vốn được xem là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn.

HĐQT cho biết chiến lược phát triển của F88 trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tài sản và kỷ luật tài chính thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá. Việc tăng vốn vì vậy không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Chuyển từ UPCoM sang sàn HoSE

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, F88 cũng trình đại hội xem xét thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo tờ trình, HĐQT sẽ được ủy quyền quyết định thời điểm thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và lựa chọn thời điểm niêm yết chính thức trên HOSE, phù hợp với điều kiện thị trường và quy định pháp luật hiện hành.

F88 trở thành công ty đại chúng vào tháng 5/2025 và đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 8 cùng năm. Nếu kế hoạch chuyển sàn được cổ đông thông qua, đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Hiện F88 được giao dịch với giá 142.500 đồng/cổ phiếu (đã điều chỉnh), tăng hơn gấp đôi so với thời điểm bắt đầu giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, so với đỉnh gần nhất đạt được hồi cuối tháng 1 ở 276.000 đồng, thị giá hiện tại của cổ phiếu này vẫn thấp hơn gần 50%.

Trong vài năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp tài chính phi ngân hàng tìm đến thị trường vốn để huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và dịch vụ tài chính, việc niêm yết trên sàn giao dịch lớn không chỉ giúp tăng khả năng huy động vốn mà còn góp phần nâng cao uy tín và chuẩn mực quản trị.

Nếu được cổ đông thông qua, kế hoạch này không chỉ giúp F88 mở rộng năng lực tài chính, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển mình của doanh nghiệp từ một chuỗi dịch vụ tài chính truyền thống sang nền tảng tài chính toàn diện phục vụ khách hàng bình dân tại Việt Nam.