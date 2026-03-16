VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Thị trường ghi nhận sự suy yếu của dòng tiền và tình trạng phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Các nhà đầu tư "ngại" giải ngân, kéo thanh khoản thị trường xuống dưới mốc tỷ USD. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch khá thận trọng trong ngày 16/3 khi tâm lý dè dặt tiếp tục chi phối phần lớn nhà đầu tư. Trong suốt thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán.

Diễn biến này phần lớn xuất phát từ tình trạng phân hóa trên thị trường. Dòng tiền không lan tỏa rộng mà chỉ tập trung vào một số ít cổ phiếu có câu chuyện riêng, trong khi nhiều nhóm ngành khác vẫn chịu áp lực bán mạnh. Đáng chú ý, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, hóa chất và tiêu dùng tiếp tục bị nhà đầu tư bán ra quyết liệt, khiến đà hồi phục của chỉ số chung gặp nhiều trở ngại.

Thanh khoản thị trường cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng này. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục suy giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 25.600 tỷ đồng , thấp hơn gần 15% so với phiên giao dịch trước đó. Việc dòng tiền sụt giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang ưu tiên quan sát thay vì giải ngân trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất định.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,03 điểm (-0,2%) xuống 1.693,21 điểm; HNX-Index giảm 0,1 điểm (-0,1%) xuống 245,74 điểm; UPCoM-Index ngược dòng tăng 0,29 điểm (-0,2%) lên 125,04 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh, đỏ và vàng đan xen khá cân bằng. Toàn thị trường ghi nhận 379 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần), 833 mã giữ tham chiếu và 355 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, sự phân hóa cũng diễn ra tương đối rõ. Nhóm này ghi nhận 12 mã tăng, 5 mã đứng giá và 13 mã giảm. Kết quả là chỉ số VN30 gần như đi ngang quanh vùng 1.852 điểm, cho thấy nhóm cổ phiếu trụ cột chưa hình thành được lực kéo đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng cho thị trường.

VN-Index thiếu động lực đi lên trước mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu chịu tác động mạnh bởi diễn biến chiến sự tại Trung Đông. Nổi bật trong số này là BSR và DCM khi cùng giảm sàn, trong khi GAS mất 4,3% và PLX giảm 3,5%.

Ngoài ra, chỉ số còn chịu ảnh hưởng từ một số mã vốn hóa lớn khác như VPL (-3,4%), GVR (-2,8%), VNM (-2,1%), BID (-0,9%), MWG (-1,7%) và VCB (-0,3%).

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng giúp hạn chế đà giảm của chỉ số chung. Các mã MCH, NVL và VCK đồng loạt tăng trần, thu hút sự quan tâm lớn của dòng tiền. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như VHM (+2%), TCX (+2,5%), FPT (+1,6%), STB (+1,2%), VRE (+2,6%), LPB (+1,2%) và TCB (+0,7%).

Hoạt động giao dịch của khối ngoại trong phiên hôm nay cũng phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Tương tự nhà đầu tư trong nước, khối ngoại giảm đáng kể quy mô giao dịch. Tổng thể, nhóm này tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng khoảng 1.300 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu như BSR (- 181 tỷ đồng ), VIC (- 159 tỷ đồng ) và PVD (- 147 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, MCH là cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị khoảng 114 tỷ đồng . Ngoài ra, dòng tiền ngoại cũng giải ngân vào một số mã khác như PVS (+ 81 tỷ đồng ) và VCK (+ 55 tỷ đồng ).