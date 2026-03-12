Chứng khoán 'vắng' người mua

Tâm lý thận trọng khiến dòng tiền nhập cuộc chủ động đứng ngoài quan sát, tạo điều kiện để phe bán áp đảo và đẩy VN-Index quay đầu giảm hơn 18 điểm trong phiên 12/3.

Thanh khoản thị trường thu hẹp gần 8% so với hôm qua. Ảnh: Phương Lâm.

Sau nhịp hồi phục tương đối thuận lợi trong phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhanh chóng quay lại trạng thái điều chỉnh trong ngày 12/3 khi áp lực bán gia tăng trở lại trên diện rộng. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, khiến dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái dè dặt.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã mở cửa trong sắc đỏ với mức giảm hơn 20 điểm so với tham chiếu. Mặc dù lực cầu bắt đáy sớm xuất hiện và có thời điểm giúp thu hẹp đáng kể biên độ giảm, song động lực này không đủ mạnh để duy trì trong suốt phiên giao dịch. Áp lực bán dần gia tăng về cuối phiên đã khiến chỉ số chính quay đầu suy yếu và lùi sát về vùng 1.700 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục cho thấy sự thận trọng của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 29.700 tỷ đồng , thấp hơn so với các phiên trước đó. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang ngần ngại giải ngân mạnh, ngay cả khi nhiều cổ phiếu đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể và mức định giá trở nên hấp dẫn hơn so với giai đoạn trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 18,73 điểm (-1,1%) xuống 1.709,61 điểm; HNX-Index tăng 0,83 điểm (+0,3%) lên 247,85 điểm; UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,2%) xuống 123,85 điểm.

Trên bảng điện tử, trạng thái phân hóa bắt đầu thể hiện rõ nét hơn. Toàn thị trường ghi nhận 371 mã tăng giá (trong đó có 27 mã tăng trần), 803 mã đứng giá và 393 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính đối với diễn biến của thị trường. Trong rổ VN30, có tới 23 mã giảm giá, chỉ 6 mã tăng và duy nhất VHM giữ được mức tham chiếu. Kết quả này khiến chỉ số đại diện nhóm bluechip giảm mạnh khoảng 30 điểm, xuống còn 1.859 điểm.

VN-Index quay đầu điều chỉnh trong bổi cảnh dòng tiền nhập cuộc hụt hơi. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhiều nhóm trụ cột, trong đó có GAS (-4,2%), VIC (-0,7%), TCB (-3,5%), BID (-2,3%), CTG (-2,3%), MCH (-3,2%), TCX (-4,5%), VPB (-2,7%), VCB (-1%) và HPG (-2,2%).

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn ghi nhận diễn biến tích cực và đóng vai trò nâng đỡ thị trường. BSR (+4,6%) nổi bật trong nhóm này, bên cạnh các cổ phiếu như VPL (+2,8%), NVL (tăng trần), DPM (tăng trần), DGC (+4,1%), REE (+3,5%), GEL (+3,6%), DCM (+4,3%), VCG (tăng trần) và SHB (+1,4%).

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp trước đó, khối ngoại đã quay trở lại trạng thái bán ròng với tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu như FPT (- 125 tỷ đồng ), VHM (- 97 tỷ đồng ) và PVS (- 92 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn duy trì lực mua đáng kể tại một số mã riêng lẻ. MWG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 245 tỷ đồng , tiếp theo là VNM (+ 99 tỷ đồng ) và VCI (+ 65 tỷ đồng ).