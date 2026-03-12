Đường sắt giảm giá vé sau khi giá xăng dầu hạ nhiệt

Ngành đường sắt thông báo giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 13/3, sau khi giá xăng dầu trong nước giảm mạnh.

Ngành đường sắt nhanh chóng điều chỉnh giá vé khi giá nhiên liệu hạ nhiệt. Ảnh: ĐSVN.

Ngành đường sắt vừa thông báo điều chỉnh giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa, áp dụng từ 0h ngày 13/3.

Theo đó, giá vé hành khách trên tất cả đoàn tàu sẽ giảm 3%, trong khi giá cước vận chuyển hàng hóa giảm 4%. Việc điều chỉnh được đưa ra ngay sau khi giá xăng dầu trong nước giảm mạnh.

Trước đó, ngày 11/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước từ 22h cùng ngày. Mức giảm khoảng 12,43% so với kỳ điều hành trước đó, đánh dấu một trong những đợt giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Việc giá nhiên liệu hạ nhiệt đã giúp chi phí đầu vào của ngành vận tải giảm bớt, tạo điều kiện để ngành đường sắt điều chỉnh giá vé và cước vận chuyển.

Không chỉ giảm giá chung, ngành đường sắt cho biết vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho nhiều nhóm hành khách. Theo đó, những đối tượng như người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và người khuyết tật nặng được giảm 30% giá vé.

Ngoài ra, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) là công dân Việt Nam được giảm 15%; trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé, trong khi trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé tàu khi đi cùng người lớn.

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng được giảm 10% giá vé đối với vé khứ hồi.

Động thái giảm giá lần này diễn ra không lâu sau khi ngành đường sắt phải tăng giá vé do áp lực chi phí nhiên liệu. Cụ thể, ngày 8/3, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước đó, trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến.