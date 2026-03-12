Sở Công Thương TP.HCM: Nguồn cung xăng dầu, khí đốt đã ổn định

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đến nay, nguồn cung xăng dầu, khí đốt trên địa bàn cơ bản được bảo đảm; quản lý thị trường giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 24/7.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn TP.HCM vẫn duy trì hoạt động bình thường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12/3, ông Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM) - đã làm rõ các thông tin cho rằng giá xăng dầu, gas tăng cao khiến một số cửa hàng bán nhỏ giọt, doanh nghiệp găm hàng chờ tăng giá và giải pháp bình ổn thị trường của thành phố.

Theo ông Hiếu, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết hàng cục bộ do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng, tuy nhiên, các thương nhân đầu mối, phân phối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng chung trên địa bàn.

Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cũng cam kết tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc trong thời gian tới.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM) - phát biểu tại họp báo TP.HCM chiều 12/3. Ảnh: Thảo Liên.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường duy trì chế độ trực 24/7, phân công giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đến nay, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định; các cửa hàng xăng dầu vẫn duy trì mở cửa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lực lượng quản lý thị trường chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Trong thời gian tới, ông Hiếu thông tin Sở Công Thương TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới và trong nước; tăng cường trao đổi thông tin với các thương nhân đầu mối, phân phối và các đơn vị liên quan nhằm cập nhật kịp thời tình hình cung - cầu năng lượng.

Đại diện Phòng Quản lý năng lượng cho biết Sở Công Thương thành phố cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Chi cục Hải quan Khu vực II, Công an TP.HCM nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp năng lượng triển khai các giải pháp điều phối nguồn hàng khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và nhập khẩu xăng dầu, khí đốt.

"Với sự chủ động của các cơ quan quản lý Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM tiếp tục bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí đốt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, góp phần ổn định thị trường năng lượng trên địa bàn", ông Hiếu nói.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết hành vi tích trữ xăng, dầu trong nhà có nguy cơ gây cháy nổ cao.

Để đảm bảo an toàn, đại diện Công an TP.HCM đưa ra các khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không để xăng dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát hiểm.

Trong trường hợp buộc phải dự trữ, người dân cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh ánh nắng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện; không sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can nhựa hoặc các vật chứa không đảm bảo an toàn.