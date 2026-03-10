Sở Công Thương TP.HCM sẽ kiểm soát nguồn xăng dầu theo ngày từ 11/3

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM khẳng định dù giá xăng Việt Nam tăng mạnh sau 2 kỳ điều chỉnh nhưng so với các nước trong khu vực vẫn đang mức thấp.

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khẳng định vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trưa 10/3, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu, khí trên địa bàn thành phố, nhằm cập nhật tình hình cung ứng và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn hàng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến khá phức tạp.

Đây là cuộc họp thứ hai của cơ quan này với các doanh nghiệp sau buổi làm việc ngày 4/3.

Tạo "luồng xanh" cho xe chở bồn xăng dầu

Tại cuộc họp, đại diện Sở Công Thương TP.HCM đưa ra số liệu thống kê, so sánh giá xăng RON 95 của Việt Nam với các nước lân cận để người dân có cái nhìn khách quan. Mức giá này được ghi nhận sau các kỳ điều chỉnh do ảnh hưởng xung đột Trung Đông.

Hiện tại, giá xăng RON 95 trong nước được bán với giá 27.047 đồng/lít, dù đã tăng mạnh sau 2 kỳ điều hành liên tiếp, nhưng vẫn thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Cụ thể, xăng RON 95 tại Singapore có giá quy đổi khoảng 46.000 đồng/lít; Lào vào khoảng 38.600 đồng/lít; Thái Lan khoảng 32.000 đồng/lít; Trung Quốc khoảng 28.900 đồng/lít và Campuchia là khoảng 28.800 đồng/lít.

Trong khi đó, tại Indonesia, giá xăng vào khoảng 20.000 đồng/lít và Malaysia chỉ 17.000 đồng/lít. Theo Sở Công Thương TP.HCM, hai nước này có mức giá thấp hơn do chính phủ các nước đang áp dụng chính sách bù giá rất lớn cho xăng dầu.

Đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết xu hướng giá xăng dầu trên thế giới trong ngắn hạn đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau những biến động chính trị. Bên cạnh đó, Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt như giảm thuế nhập khẩu từ 10% về 0% và sẵn sàng kích hoạt ngay lập tức quỹ bình ổn để kiểm soát giá bán lẻ trong nước.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Thị Kim Ngọc chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí tại TP.HCM ngày 10/3. Ảnh: Thảo Liên.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trong thời gian tới, tình hình nguồn cung xăng dầu sẽ dần ổn định, giá xăng dầu có thể hạ nhiệt.

Để hỗ trợ trong việc lưu thông, Sở Công Thương TP.HCM cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng và Công an TP.HCM để tạo "luồng xanh", cho phép xe bồn chở xăng dầu được lưu thông vào khu vực nội đô ban ngày nhằm đáp ứng kịp thời cho các điểm bán thiếu hàng. Doanh nghiệp cần gửi văn bản đăng ký biển số và tuyến đường để các sở, ngành hỗ trợ.

Ngay từ ngày mai, Sở Công Thương TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng hàng ngày để nắm bắt sát sao tình hình nguồn cung, điều động giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng ổn định

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Sài Gòn, báo cáo về tình hình bán hàng thời gian qua và khẳng định việc cung cấp nguồn hàng cho toàn bộ cửa hàng trong hệ thống lẫn cửa hàng nhượng quyền vẫn được đảm bảo, từ số lượng, chủng loại.

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn. Ảnh: Thảo Liên.

Theo thống kê của doanh nghiệp, sản lượng toàn Petrolimex qua hai đợt tăng giá mạnh vào thứ Năm định kỳ (4/3) và thứ Bảy (7/3) tăng 130% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Riêng TP.HCM tăng 165% so với cùng kỳ; tại các cửa hàng khu vực ngoại thành, sản lượng tăng tới 206%, trong khi khu vực nội thành tăng khoảng 134%.

Để đảm bảo nguồn cung cho hệ thống, ông Việt cho biết kho Nhà Bè đã tăng cường thời gian xuất hàng.

"Nếu trước đây hoạt động xuất hàng chỉ kéo dài đến khoảng 0h đêm, thì trong giai đoạn vừa qua đã được kéo dài đến khoảng 4h30 sáng, đồng thời tổ chức xuất hàng thêm cả vào sáng Chủ nhật nhằm đảm bảo nguồn cung kịp thời cho các cửa hàng", đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết.

Đối với các khách hàng nhượng quyền, công ty cho biết vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ theo tiến độ đơn hàng. Tuy nhiên, trong thực tế có một số cửa hàng nhượng quyền dù vẫn còn tồn kho nhưng vẫn tiếp tục đặt mua thêm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã trao đổi và hướng dẫn các đơn vị mua hàng theo đúng tiến độ để đảm bảo cân đối nguồn cung.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận xuất hiện tình trạng một số cá nhân, khách hàng mua xăng bằng can để tích trữ. Đáng chú ý, có trường hợp xe tải có bồn chứa lớn (lên tới 1.000 lít/xe) đi mua nhiều lần tại nhiều cửa hàng khác nhau trong cùng một ngày.

Theo đại diện Petrolimex Sài Gòn, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng nguồn hàng kịp thời, bởi với lượng tiêu thụ như vậy, một phương tiện thông thường khó có thể sử dụng hết trong một ngày.

Đại diện Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng khẳng định đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định cho thị trường.

Theo đại diện Saigon Petro, trong khoảng 10 ngày gần đây, sản lượng tiêu thụ tại các cửa hàng tăng từ 30% đến 50%, nhưng công ty vẫn đảm bảo nguồn hàng bán lẻ và cung ứng cho các thương nhân phân phối, nhượng quyền theo đúng tiến độ.

Dù nhu cầu tăng, công ty vẫn giữ nhịp cung ứng theo kế hoạch bình quân mỗi tháng, không xuất hàng quá nhiều ngay đầu tháng. Theo doanh nghiệp, trong trường hợp nhu cầu của khách hàng tăng thêm khoảng 20% trở xuống, công ty vẫn có thể đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho thị trường.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đủ nguồn hàng, gồm hàng tồn kho và hàng theo hợp đồng đã ký trong tháng 3", đại diện Saigon Petro cho hay.