TP.HCM họp khẩn với doanh nghiệp xăng dầu, xuất nhập khẩu

  • Thứ năm, 5/3/2026 17:39 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sở Công Thương TP.HCM và các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng đang họp để đề ra giải pháp khẩn cấp cho hoạt động xuất nhập khẩu trước diễn biến phức tạp của xung đột Trung Đông.

Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TP.HCM) tại buổi họp báo chiều 5/3. Ảnh: Thảo Liên.

Tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/3, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó trưởng phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TP.HCM) đã cung cấp thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và quản lý xăng dầu, khí trên địa bàn thành phố đang chịu tác động từ xung đột Trung Đông.

Theo bà Thanh, Ban giám đốc Sở Công Thương cùng các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng đang họp để đề ra các giải pháp khẩn cấp, giải pháp trong trung và dài hạn nhằm ứng phó với tình hình chiến sự.

Sở cũng đã khảo sát và làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Qua đánh giá, Sở nhìn nhận thị trường lớn nhất của TP.HCM là Mỹ (chiếm 23,43% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) đang chịu ảnh hưởng lớn, khiến thời gian vận chuyển hàng hóa của tuyến TP.HCM đi Châu Âu bị kéo dài thêm từ 7 đến 10 ngày.

"Hiện, các công ty vận tải đang tăng chi phí, đặc biệt là phụ phí xung đột và phụ phí bảo hiểm đang tăng khá cao", bà Thanh nói và cho biết dự kiến lượng tàu qua eo biển Hormuz sẽ giảm 70%, buộc tàu hàng phải thay đổi tuyến đường, làm tăng chi phí cho các ngành hàng và doanh nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại khu vực Trung Đông, Sở Công Thương TP.HCM khuyến nghị doanh nghiệp dịch chuyển sang các thị trường gần như Đông Á và ASEAN để giảm thiểu chi phí xuất khẩu.

Về nguyên vật liệu nhập khẩu vào TP.HCM, đặc biệt là các linh kiện và chất bán dẫn, đại diện Sở Công Thương đánh giá nguồn cung sẽ bị tác động mạnh do thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ và Châu Âu. Vì vậy, Sở này khuyến nghị doanh nghiệp cần lưu ý đánh giá và có kế hoạch trữ hàng phù hợp để đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất thời gian tới.

Trong khi đó, ngành gỗ được cơ quan này đánh giá đang chịu tác động ở mức trung bình. Tuy nhiên, bà Thanh cho biết nếu chiến sự kéo dài, Sở phải đánh giá lại mức độ ảnh hưởng vì đặc trưng của ngành này là chi phí logistics chiếm tỷ trọng cao trong giá trị lô hàng.

Qua đây, Sở Công Thương kiến nghị UBND TP.HCM đánh giá lại các tác động nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, Sở đề xuất thành phố hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu để bù đắp chi phí logistics và giảm áp lực chi phí vốn; các cơ quan xúc tiến thương mại tăng cường tìm kiếm, mở rộng sang các thị trường không bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Thảo Liên

