Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, giao Bộ Công Thương cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, đời sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Ảnh: VGP.

Phát biểu tổng kết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các bộ, ngành về sức ép điều hành kinh tế vĩ mô ở thời điểm hiện tại là rất lớn, nhất là lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp.

Trong nước, tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá nguyên nhân khách quan của các vấn đề nêu trên là do tình hình thế giới tiếp tục khó khăn, trong khi nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, độ mở lớn.

Về nguyên nhân chủ quan, sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai...

Thủ tướng yêu cầu các ban ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, phát hiện kịp thời sai sót, khuyết điểm, không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Phải đảm bảo đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, đời sống

Chỉ đạo điều hành thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về FDI.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Bộ cũng phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường vốn (đặc biệt là chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp); khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế; Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động ngay.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành trong tháng 3 xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hoá theo quy định trong tháng 3.

Các bộ ngành tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả gắn với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng" hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng lên gấp đôi, từ 1 năm lên 2 năm và có thể ân hạn.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bộ Công Thương được yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; khẩn trương đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc về vấn đề giá FIT; đàm phán ký kết trong tháng 3 các Hiệp định thương mại tự do mới với Pakistan, GCC, Mercosur...

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản; phát huy hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng); thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị làm việc với Đoàn EU lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" và phát triển ngành thuỷ sản bền vững.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh. Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, sử dụng nhiên liệu sinh học; rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh và có biện pháp xử lý phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.