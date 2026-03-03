Thủ tướng: Làm đường sắt TP.HCM - Long Thành theo 'lệnh khẩn cấp'

Thủ tướng chỉ đạo Đồng Nai phối hợp TP.HCM triển khai tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ.

Đa dạng hóa các nguồn vốn

Sáng 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, các bộ, ngành đang tích cực triển khai Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng với triển khai giải phóng mặt bằng, các bộ, ngành, cơ quan đang thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán các hiệp định và công việc liên quan dự án.

Với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tập trung triển khai nhiệm vụ Thủ tướng giao.

Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đến nay đã phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường.

Đặc biệt, các bộ, ngành, cơ quan đang xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất dùng chung, liên thông trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị, để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Thủ tướng cũng lưu ý phải đa dạng hóa các nguồn vốn, gồm vốn Nhà nước (đầu tư công, tăng thu, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu), vốn tư nhân (BOT, BT, TOD…), vốn vay nước ngoài; nguồn lực đóng góp của người dân trong giải phóng mặt bằng…

Khẩn trương ban hành quy chuẩn chung đường sắt đô thị

Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3; tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II.

Trong đó, phải bảo đảm lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực trong lập báo cáo dự án; tối ưu hóa hiệu quả, lựa chọn công nghệ trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15/3.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Về dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, yêu cầu tiến độ, chất lượng rất cao; các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để thực hiện.

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu 2 thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ.

Với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị. TP.HCM rà soát, xử lý dứt điểm việc quyết toán dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TP.HCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành để góp phần giải quyết vấn đề kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng.

Lãnh đạo Chính phủ đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả.