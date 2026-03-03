Ông Nguyễn Bá Dương lập thêm công ty gần 3.600 tỷ đồng

Ông Nguyễn Bá Dương vừa thành lập CTCP Dinamo với vốn điều lệ gần 3.600 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý kinh doanh, bên cạnh quảng cáo và hoạt động kiến trúc.

Hệ sinh thái thầu xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương có thêm một doanh nghiệp mới. Ảnh: NTC.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Dinamo vừa được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ gần 3.600 tỷ đồng . Doanh nghiệp do Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trụ sở công ty đặt tại số 96 Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Đây cũng là địa chỉ tòa nhà Newtecons Tower, hiện đặt trụ sở của CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập.

Ngành nghề đăng ký chính của Dinamo là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác; bên cạnh các lĩnh vực quảng cáo và hoạt động kiến trúc.

Theo đăng ký, Dinamo có 32 cổ đông. Đáng nói, nhóm cổ đông lớn chủ yếu là các cá nhân có mối liên hệ mật thiết trong hệ sinh thái doanh nghiệp do ông Nguyễn Bá Dương gây dựng.

Trong đó, ông Nguyễn Quang Thụy là cổ đông lớn nhất khi góp hơn 728 tỷ đồng , tương đương hơn 20% vốn điều lệ. Ông Thụy hiện là Tổng giám đốc Newtecons.

Ông Nguyễn Minh Hoàng góp 582 tỷ đồng , tương đương 16,19% vốn điều lệ. Ông Hoàng là con trai ông Nguyễn Bá Dương, hiện giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Boho Corporation.

Ông Nguyễn Trí Kiên tham gia góp vốn 510 tỷ đồng , tương đương 14,17% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Quân sở hữu 11,9% vốn, ông Trần Tiến nắm 11,2%, còn ông Ngô Thanh Phong - Chủ tịch HĐQT SOL E&C - góp 327 tỷ đồng , tương đương khoảng 9% vốn điều lệ...

Ông Nguyễn Bá Dương là nhà sáng lập và cựu Chủ tịch HĐQT của Coteccons. Dưới thời ông điều hành, Coteccons từng vươn lên trở thành một trong những tổng thầu xây dựng tư nhân lớn nhất Việt Nam, tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước.

Năm 2020, sau biến động về cơ cấu cổ đông và quản trị, ông Dương rời Coteccons. Từ đó, ông xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ liên quan, với các doanh nghiệp nòng cốt gồm: Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho Decor và DB, hoạt động trải dài từ tổng thầu xây dựng, cơ điện đến thiết kế và nội thất.

Theo công bố, năm 2025, tổng doanh thu của hệ sinh thái này đạt khoảng 29.000 tỷ đồng , trong đó riêng mảng xây lắp của ba doanh nghiệp (Newtecons, Ricons và Sol E&C) đóng góp 26.000 tỷ đồng .