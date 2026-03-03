Vietcombank muốn thành lập ngân hàng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế

Đây là nội dung đáng chú ý mà HĐQT Vietcombank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào tháng 4 tới.

Vietcombank sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào tháng 4 tới. Ảnh: VCB.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 là ngày 24/3.

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, thuộc khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 cùng định hướng kinh doanh năm 2026; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Bên cạnh đó, đại hội dự kiến trình cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027.

Ngoài ra, chương trình đại hội còn bao gồm tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế hoạt động của Vietcombank.

Đáng chú ý, ngân hàng sẽ xin ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) cùng phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cùng các nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ ngân hàng (nếu có).

Tính tới thời điểm hiện tại, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố sẽ luận bàn về nội dung tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Ngoài Vietcombank, BIDV và VietinBank cũng vừa chốt ngày họp ĐHĐCĐ. Theo đó, cả hai nhà băng này đều dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tương tự Vietcombank, BIDV và VietinBank cũng sẽ trình cổ đông các nội dung như báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026; phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có); các nội dung sửa đổi quy định quản trị, công tác nhân sự và vấn đề khác theo quy định...

Riêng VietinBank sẽ xin ý kiến thêm về kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2026 trên HNX.