Đề xuất tăng mạnh hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, với đề xuất nâng mức chi trả tối đa lên 350 triệu đồng, gấp 2,8 lần hiện hành.

Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa được đề xuất nâng lên 350 triệu đồng, gấp 2,8 lần mức chi trả tối đa hiện tại. Ảnh: Nam Khánh.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng có bước phát triển nhanh; trong khi đó việc điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm trong một số thời điểm chưa thực sự bắt kịp những biến động của thị trường.

Trong giai đoạn 2000-2025, quy mô GDP Việt Nam đã tăng gần 29 lần. Trong bối cảnh định hướng tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến quy mô nền kinh tế và GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Với mục tiêu này đến năm 2030, quy mô GDP dự kiến tăng 1,6 lần so với năm 2025.

Do đó, nhà điều hành cho rằng cần sớm nghiên cứu điều chỉnh tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi ngay để không bị tụt hậu so với thực tiễn phát triển kinh tế.

Theo dự thảo Thông tư đang lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mạnh hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi.

Theo đó, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Việc tăng hạn mức lên 350 triệu đồng giúp cải thiện các tiêu chí để đánh giá hạn mức, giúp hạn mức có ý nghĩa thiết thực hơn và từng bước gần hơn với thông lệ quốc tế.

Dự thảo Thông tư đề xuất phương án hạn mức chi trả tiền bảo hiểm lên 350 triệu đồng. Nguồn: NHNN.

Với hạn mức chi trả mới, tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ là 93,68%, đối với nhóm quỹ tín dụng nhân dân, tỷ lệ được chi trả là 80,15%. Xét trên toàn hệ thống, tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ mặc dù còn thấp hơn mức trung bình toàn cầu (98%), nhưng đã đạt được khung tối thiểu theo khuyến nghị của IADI (90-95%) và phù hợp với định hướng tại Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (92-95%).

Tỷ lệ giá trị tiền gửi được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm trên toàn hệ thống là 19,06%, đối với nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 37,57%.

Ngoài ra, tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân đầu người là 2,8 lần, từng bước tiệm cận xu hướng toàn cầu là 3,3 lần và hạn mức 350 triệu đồng đã tăng 2,8 lần so với mức 125 triệu đồng chi trả hiện hành.

Về quy định chuyển tiếp, dự thảo Thông tư nêu rõ đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày Thông tư mới có hiệu lực thi hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Tính tới thời điểm 31/12/2025, tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của toàn hệ thống ngân hàng là 10,02 triệu tỷ đồng , tăng gần 3,4 triệu tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2021 (+51%). Tại thời điểm năm 2000, quy mô tiền gửi được bảo hiểm chỉ chiếm 15% GDP. Đến năm 2025, quy mô tiền gửi được bảo hiểm đã tăng mạnh lên tương đương 78% GDP.