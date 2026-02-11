Kho bạc Nhà nước đang gửi ngân hàng hơn 400.000 tỷ đồng

Số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại quốc doanh lên tới hơn 400.000 tỷ đồng. Vietcombank đang là ngân hàng nhận nhiều tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV, tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng này đã tăng gần 11% so với cuối năm 2024. Đây là nguồn vốn có quy mô rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong cân đối thanh khoản của hệ thống ngân hàng quốc doanh.

Cụ thể, tại VietinBank, tính đến cuối quý IV, Kho bạc Nhà nước đang gửi 134.625 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm khoảng 7% so với cuối năm 2024. Dù sụt giảm nhẹ, đây vẫn là một trong những khoản tiền gửi tổ chức có quy mô lớn nhất tại ngân hàng này.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại nhóm ngân hàng quốc doanh tăng mạnh.

Tại BIDV, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đạt 135.865 tỷ đồng . Trong đó, 134.625 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn và hơn 1.240 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn. So với mức 145.266 tỷ đồng vào cuối năm 2024, số dư này đã giảm khoảng 6,5%.

Đáng chú ý nhất là Vietcombank. Tính đến cuối quý IV/2026, ngân hàng này đang nắm giữ hơn 136.000 tỷ đồng tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước - mức cao nhất trong nhóm Big4. Con số này gấp 1,8 lần so với đầu năm, điều này cho thấy dòng tiền ngân sách có sự dịch chuyển mạnh trong năm. Tuy nhiên, nếu so với cuối quý III, số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank đã giảm khoảng 21.250 tỷ đồng , phản ánh tính biến động theo chu kỳ giải ngân.

Trên thực tế, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thường mang tính mùa vụ, phụ thuộc lớn vào tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Khi giải ngân chậm, số dư tiền gửi tại ngân hàng tăng lên; ngược lại, khi đẩy mạnh chi đầu tư, dòng tiền này sẽ rút ra nhanh.

Với các ngân hàng quốc doanh, tiền gửi Kho bạc Nhà nước là nguồn hỗ trợ thanh khoản rất quan trọng, giúp giảm áp lực huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế trong những thời điểm thị trường tiền tệ căng thẳng. Đây cũng là nguồn vốn có chi phí tương đối thấp so với nhiều kênh huy động khác.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 12/2025, lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất dao động 3,8-4,5%/năm; từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 4,7-5,9%/năm; từ trên 12 tháng đến 24 tháng là 5-6,4%/năm và khoảng 6,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Đối với các ngân hàng, đặc biệt là nhóm Big4, tiền gửi Kho bạc Nhà nước giúp cải thiện đáng kể các chỉ số thanh khoản như tỷ lệ dự trữ thanh khoản, khả năng chi trả trong ngắn hạn. Nhờ nguồn vốn lớn và tương đối ổn định này, các ngân hàng không phải chịu quá nhiều áp lực tăng lãi suất huy động để cạnh tranh nguồn tiền từ dân cư. Điều đó góp phần giữ mặt bằng lãi suất đầu vào ở mức hợp lý, tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp.

Nguồn vốn từ Kho bạc Nhà nước có đặc thù riêng. Do phụ thuộc vào tiến độ thu - chi ngân sách và kế hoạch giải ngân đầu tư công, dòng tiền này có thể biến động mạnh theo từng thời điểm. Vì vậy, các ngân hàng không thể xem đây là nguồn vốn dài hạn ổn định tuyệt đối, mà cần chủ động quản trị thanh khoản, cân đối kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn một cách thận trọng.