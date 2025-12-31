Hơn 2.500 tỷ đồng quà Tết đã được chuyển tới 34 tỉnh, thành phố

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã khẩn trương đôn đốc các đơn vị trực thuộc bảo đảm nguồn quà Tết trị giá hơn 2.500 tỷ đồng đến hơn 6 triệu người dân kịp thời, minh bạch, đầy đủ.

Kho bạc ưu tiên hàng đầu việc chi trả quà Tết cho người dân.

Để đảm bảo kinh phí quà tặng nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với Cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, KBNN đã ban hành Công văn số 12552/KBNN-CSPC gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố về phối hợp triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, nội bộ hệ thống KBNN tiếp tục được quán triệt thông qua Công văn số 12553/KBNN-CSPC, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiều nội dung nghiệp vụ.

Theo KBNN, nhiệm vụ chi trả quà tặng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đòi hỏi từng công chức, người lao động tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành. KBNN cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài chính hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh; đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã để chuyển nguồn ngân sách tỉnh xuống ngân sách xã theo phân bổ của địa phương. Các khoản kinh phí được theo dõi, hạch toán theo Mã nguồn 26 (kinh phí tặng quà nhân dân) và các mục lục ngân sách cụ thể. Đồng thời, KBNN nơi giao dịch phối hợp nhập dự toán vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) kịp thời.

Đối với hồ sơ thanh toán do UBND cấp xã gửi đến, KBNN nơi giao dịch phối hợp với ngân hàng thương mại để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng nếu họ có tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp người dân không có tài khoản, KBNN thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp.

Bên cạnh đó, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để bảo đảm nguồn tiền mặt phục vụ chi trả khi phát sinh nhu cầu rút. Đồng thời, một Tổ hỗ trợ đã được thành lập nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình triển khai. Các đơn vị bố trí công chức trực làm việc ngoài giờ, báo cáo ngay những vấn đề phát sinh để xử lý.

Theo đại diện KBNN, thời điểm triển khai chính sách trùng với giai đoạn cao điểm khóa sổ, quyết toán cuối năm của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Khối lượng công việc và giao dịch vì thế tăng rất lớn. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Phía KBNN khẳng định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mang đến Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nhân văn, ý nghĩa cho người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.

- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với Cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương, số tiền gần 2.514 tỷ đồng để thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 418/NQ-CP. Tổng số đối tượng thụ hưởng: 6.284.865 người trên phạm vi toàn quốc (trong đó có 1.651.056 người có công với Cách mạng và 4.633.809 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội) với mức quà tặng là 400.000 đồng/người.

- Trong ngày 28/12, Bộ Tài chính đã có công văn số 20294/BTC-NSNN gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tài chính để khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời cùng ngày, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và hoàn thành đồng bộ trên TABMIS.

- Công văn của KBNN đã chỉ đạo KBNN các khu vực khẩn trương, chủ động phối hợp với Sở Tài chính hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh; đồng thời phối hợp với UBND cấp xã hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp xã theo phân bổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. KBNN cũng hướng dẫn các đơn vị thống nhất theo dõi, hạch toán kế toán đối với kinh phí tặng quà theo Mã nguồn 26 (Kinh phí tặng quà nhân dân) và theo mã Mục lục NSNN cụ thể. KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nhập dự toán vào hệ thống TABMIS kịp thời.