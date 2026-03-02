Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình tìm ông Nguyễn Đức Kiểm ở Bắc Ninh đi lạc

  • Thứ hai, 2/3/2026 18:55 (GMT+7)
Gia đình đang khẩn thiết tìm ông Nguyễn Đức Kiểm (SN 1957), trú tại khu Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, đi khỏi nhà từ 13h ngày 25/2.

Ông Kiểm đi lạc từ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh từ 13h ngày 25/2 đến nay vẫn chưa về.

Ông Nguyễn Đức Kiểm.

Khi đi ông Nguyễn Đức Kiểm mặc áo màu xanh, quần màu đen; dép da màu nâu, đội mũ cối màu xanh và đeo kính.

Người dân ai thấy ông Nguyễn Đức Kiểm ở đâu liên hệ gia đình qua số điện thoại các con: 0903.282.252 (Điểm); 0383.338.926 (Đảm); 0828.122.256 (Cương).

Gia đình xin chân thành cảm ơn.

