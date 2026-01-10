Thiếu phụ ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều tháng

Một người phụ nữ trẻ ở Nghệ An ra Bắc Ninh làm công nhân hơn 1 tháng rồi mất tích bí ẩn suốt nhiều tháng nay.

Ngày 10/1, Công an xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm chị Bùi Thị Biển (SN 2001, trú tại xóm Nam Liên, xã Hải Châu).



Theo trình báo, chị Biển rời khỏi nhà từ ngày 26/6/2025 và mất liên lạc cho đến nay. Đặc điểm nhận dạng, cao khoảng 1,67 m, nặng 55 kg, tóc đen, dài qua vai. Thời điểm rời nhà, chị không để lại bất kỳ thông tin gì cho người thân.

Công an xã Hải Châu đã thông báo rộng rãi đến các địa phương trong và ngoài tỉnh Nghệ An, đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trao đổi với PV, bà Trương Thị Hà (mẹ chị Bùi Thị Biển) cho biết, đầu tháng 5/2025 (Âm lịch), con gái bà thông báo ra Bắc Ninh làm công nhân, gửi lại ba con nhỏ (3 - 8 tuổi) cho ông bà nội, ngoại chăm sóc.

Hơn một tháng đầu, chị Biển vẫn liên lạc thường xuyên và từng gọi video cho gia đình từ phòng trọ, cho biết đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Sau đó, chị Biển bất ngờ mất liên lạc. Gia đình nhiều lần tìm cách gọi điện nhưng không có kết quả.

Trong lúc con gái mất tích, ông Bùi Văn Ca (bố chị Biển) lại nhập viện điều trị dài ngày do bệnh nặng, khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Không có điều kiện đi tìm con, bà Hà đã trình báo công an nhờ hỗ trợ.

“Con gái bặt vô âm tín, chồng ốm đau, ba cháu còn thơ dại, tôi rất lo lắng. Mong cộng đồng và các cơ quan chức năng giúp gia đình sớm tìm được cháu”, bà Hà khẩn thiết.