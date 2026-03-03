Giá vàng giảm gần 3 triệu đồng/lượng chỉ sau vài tiếng

Đà giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều nay đã kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rớt gần 3 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng giảm. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (chiều 3/3), Công ty TNHH MTV niêm yết giá vàng miếng ở mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch buổi sáng và giảm tới gần 3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đều đã kéo giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Diễn biến giảm sâu hôm nay kéo giá vàng trong nước xuống vùng thấp nhất kể từ ngày vía Thần Tài (26/2). Trước đó trong phiên giao dịch ngày 2/3, vàng miếng có thời điểm chạm mốc 190,9 triệu đồng/lượng, tức chỉ thấp hơn đỉnh lịch sử từng thiết lập được ngày 29/1 khoảng 400.000 đồng/lượng.

Nếu tính từ đầu năm, khi giá vàng miếng giao dịch quanh vùng 157 triệu đồng/lượng, thì chỉ sau 2 tháng vừa qua, vàng miếng đã tăng tới hơn 30 triệu đồng (+20%).

VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2

Diễn biến giảm hôm nay cũng diễn ra tương tự với mặt hàng vàng nhẫn. Các doanh nghiệp cùng giảm giá vàng nhẫn khoảng 2-3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 184,9 - 188 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 185,2 - 188,2 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 185,5 - 188,2 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá ở 185,2 - 188,2 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay không có biến động mạnh so với giá mở cửa, hiện neo chắc chắn tại vùng 5.320 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 169 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.