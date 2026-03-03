Dự báo mới về giá dầu, giá vàng sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu thô Brent lên sát 80 USD/thùng, song chuyên gia tại UOB cho rằng nguồn cung vẫn dồi dào, "lằn ranh đỏ" chưa bị vượt qua nên mốc 100 USD/thùng còn xa.

UOB đã nâng dự báo giá vàng lên 6.000 USD vào đầu năm sau. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo phân tích mới đưa ra, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của United Overseas Bank (UOB), nhận định thị trường năng lượng đang phản ứng mạnh trước diễn biến leo thang tại Iran và Trung Đông.

Theo ông, sau khi căng thẳng gia tăng vào cuối tuần, giá dầu Brent mở cửa tuần giao dịch mới tại châu Á bằng một nhịp tăng vọt lên khoảng 82 USD /thùng, trước khi hạ nhiệt về 76 USD /thùng vào giữa buổi sáng.

Tính từ đầu năm, giá dầu thô Brent đã đi lên đáng kể, từ vùng 60 USD /thùng lên trên 70 USD /thùng trong tuần trước khi lo ngại chiến sự bùng phát. Mức 76 USD /thùng hiện tại tương đương tăng khoảng 4% so với giá đóng cửa ngày 27/2.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB. Ảnh: UOB.

Giá dầu khó đạt 100 USD /thùng

Các đợt tấn công mới của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng động thái đáp trả gay gắt của nước này đối với một số mục tiêu tại vùng Vịnh, làm dấy lên kịch bản giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD /thùng.

Tuy nhiên, theo ông How, nhận định này còn quá sớm ở hiện tại vì thị trường năng lượng vẫn đang được cung ứng đầy đủ và bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Vị chuyên gia tại UOB cho biết diễn biến leo thang mới tại Iran và Trung Đông nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ Mỹ tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công có chọn lọc vào một số tài sản quân sự liên quan đến Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh. Hệ quả là nhiều trung tâm hàng không lớn trong khu vực, bao gồm sân bay quốc tế trọng yếu tại Dubai phải tạm đóng cửa, làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng không và logistics. Một số hãng vận tải biển cũng chủ động ngừng đi qua eo biển Hormuz vì lo ngại rủi ro.

Dù vậy, ông cho rằng "lằn ranh đỏ" quan trọng vẫn chưa bị vượt qua bởi Iran chưa công khai tấn công trực tiếp vào các cơ sở năng lượng trong khu vực, cũng như chưa nhằm vào các tàu chở dầu hoạt động trên Vịnh Ba Tư.

"Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung năng lượng qua khu vực sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng và có thể khiến giá dầu Brent tăng mạnh lên ngưỡng 100 USD /thùng", ông Heng Koon How dự báo.

Đáng chú ý, UOB cho biết vẫn có dấu hiệu cho thấy Iran đang duy trì mức độ kiềm chế nhất định do lo ngại bị cô lập sâu hơn khi xung đột lan rộng.

Các quốc gia vùng Vịnh cũng phát đi thông điệp cứng rắn yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng và khẳng định quyền tự vệ. Trong trường hợp cần thiết, Mỹ và các nước vùng Vịnh có thể triển khai lực lượng hộ tống vũ trang cho tàu chở dầu nhằm giảm rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz.

Giá dầu sẽ hạ nhiệt từ quý IV

Theo vị chuyên gia tại UOB, một yếu tố quan trọng giúp thị trường phần nào ổn định là động thái từ OPEC. Tại cuộc họp ngày 1/3, OPEC thông báo tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 4, cao hơn mức 135.000 thùng/ngày mà thị trường từng dự báo.

Tính đến nay, OPEC đã khôi phục khoảng 1,65 triệu thùng/ngày trong tổng mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày triển khai từ năm 2023. Điều này cho thấy tổ chức này vẫn còn dư địa đáng kể để điều chỉnh sản lượng khi cần thiết.

Trong tuyên bố cuối tuần, OPEC nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường và duy trì toàn quyền linh hoạt trong việc tăng, tạm dừng hoặc đảo ngược lộ trình thu hẹp cắt giảm sản lượng.

Theo ông How, rủi ro địa chính trị có thể đẩy giá dầu Brent lên vùng 80 USD /thùng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khả năng hạ nhiệt khi căng thẳng giảm cùng nguồn cung bổ sung từ OPEC sẽ hạn chế đà tăng quá mức.

Do vậy, ngân hàng này điều chỉnh dự báo giá dầu thô Brent lên trung bình 80 USD /thùng trong quý II và quý III, trước khi giảm về 70 USD /thùng vào quý IV năm nay và quý I/2027.

Giá vàng hưởng lợi

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng cũng phản ứng mạnh với tình hình chiến sự tại Trung Đông. Trước khi xung đột leo thang, giá vàng tích lũy quanh 5.000 USD /ounce sau nhịp chốt lời cuối tháng 1.

Tuy nhiên, vào sáng nay, giá kim quý đã bật tăng trở lại trên 5.300 USD /ounce rồi 5.400 USD . Theo UOB, dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn vững chắc. Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng, trong khi nhà đầu tư cá nhân gia tăng tích trữ vàng vật chất. Căng thẳng tại Iran càng củng cố xu hướng này.

Theo UOB, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn vững chắc. Ảnh: Reuters.

Do đó, UOB nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD /ounce trong quý II, 5.600 USD /ounce quý III, 5.800 USD /ounce quý IV năm nay và sẽ đạt 6.000 USD /ounce vào quý I/2027.

Về chính sách tiền tệ, UOB vẫn duy trì kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm hai lần lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý III năm nay. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ phải theo dõi sát rủi ro về khả năng Fed phải trì hoãn hoặc gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.