Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các ngân hàng

Hầu hết ngân hàng thương mại đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới khách hàng và chủ yếu đồng loạt quay lại làm việc từ ngày 23/2.

Hầu hết ngân hàng sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ cuối tuần này 14/2 (27 tháng Chạp Âm lịch) và trở lại làm việc từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng Âm lịch).Ảnh: Việt Linh.

Các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank, SHB, MB… đã đồng loạt phát đi thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, phần lớn ngân hàng thương mại sẽ chỉ làm việc hết tuần này và bắt đầu nghỉ Tết từ thứ Bảy ngày 14/2 (27/12 tháng Chạp Âm lịch). Đến thứ Hai ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng Âm lịch), các ngân hàng sẽ trở lại làm việc bình thường.

Lịch nghỉ này được xây dựng đồng bộ với lịch nghỉ của Nhà nước, nhằm bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn duy trì giao dịch tại quầy đến hết ngày thứ Bảy 14/2. Cụ thể, PVComBank cho biết vẫn thực hiện giao dịch tại toàn bộ 92 chi nhánh, phòng giao dịch trong ngày thứ Bảy tuần này. Trong khi đó, VIB duy trì làm việc vào sáng thứ Bảy, kết thúc giao dịch tiền mặt tại quầy lúc 11h30 và các giao dịch khác vào lúc 12h.

Một số ngân hàng khác có lịch nghỉ riêng như NamABank dự kiến nghỉ từ ngày 15/2 đến 20/2; ACB và NCB dự kiến nghỉ từ ngày 16/2 đến 21/2.

Các ngân hàng cho biết trong thời gian nghỉ Tết, hầu hết dịch vụ ngân hàng số và hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường. Đồng thời, khách hàng được khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh trong kỳ nghỉ Tết để hạn chế gián đoạn giao dịch.

Dù có sự khác biệt về thời gian nghỉ giữa các ngân hàng, đa phần các ngân hàng sẽ đồng loạt làm việc trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng Âm lịch), qua đó bảo đảm dòng tiền, hoạt động thanh toán và sản xuất - kinh doanh không bị gián đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Công văn số 11241/NHNN-TT, yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

NHNN đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết.