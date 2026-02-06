Manulife không còn là cổ đông nắm trên 1% vốn tại MB

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) đã không còn trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng Quân đội, theo cập nhật mới nhất của ngân hàng.

Manulife Việt Nam không còn là cổ đông lớn của Ngân hàng Quân đội. Ảnh: Manulife.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại thời điểm ngày 28/1. Theo đó, Manulife Việt Nam không còn đáp ứng ngưỡng sở hữu tối thiểu 1% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước đó, tại lần cập nhật ngày 18/3/2025, Manulife Việt Nam nắm giữ hơn 61,67 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 1,01% vốn điều lệ.

Xa hơn, trong danh sách công bố ngày 24/10/2024, MB ghi nhận 10 cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên, trong đó có 4 cổ đông lớn nắm tổng cộng 40,05% vốn điều lệ.

Cụ thể, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sở hữu 376 triệu cổ phiếu MBB (7,1% vốn); Tổng công ty Trực thăng Việt Nam nắm 447 triệu cổ phiếu (8,43% vốn); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 780 triệu cổ phiếu (14,7% vốn) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 521 triệu cổ phiếu, tương đương 9,83% vốn điều lệ.

Đến ngày 18/3/2025, MB ghi nhận thêm hai cổ đông mới trong nhóm sở hữu trên 1% vốn là JUBS AG London Branch với 130 triệu cổ phiếu (2,13% vốn) và Manulife Việt Nam với tỷ lệ 1,01%. Trong khi đó, quỹ Pyn Elite Fund từng rời nhóm cổ đông lớn vào tháng 11/2025 trước khi quay trở lại trong lần cập nhật tháng 12/2025, với việc nắm giữ gần 82 triệu cổ phiếu, tương đương 1,02% vốn điều lệ.

Như vậy, sau khi Manulife Việt Nam rời danh sách, MB hiện có 11 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, bao gồm 4 cổ đông thuộc nhóm quỹ đầu tư và 7 cổ đông là doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2025 ghi nhận bước tăng trưởng đột biến khi lợi nhuận trước thuế của MB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng , đạt 11.129 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp tới 93% lợi nhuận.

Lũy kế cả năm 2025, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 27.383 tỷ đồng , cùng tăng 19% so với năm 2024. Trước đó, MB xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 31.712 tỷ đồng , tăng 10% so với năm trước. Như vậy, kết thúc năm kinh doanh, nhà băng này đã vượt 8% kế hoạch năm đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng , tăng 43% so với đầu năm, trở thành ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng quy mô tài sản nhanh nhất trong năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng , tăng 40% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, dù tín dụng mở rộng nhanh, chất lượng tài sản của MB vẫn được cải thiện. Tổng nợ xấu (nhóm 3-5) cuối năm 2025 ở mức 14.000 tỷ đồng , tăng 11% so với năm trước, song tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 1,62% xuống còn 1,29%.

Ở chiều huy động vốn, tiền gửi khách hàng của MB tăng 29%, đạt hơn 921.000 tỷ đồng . Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với mức tăng 45%, lên 187.236 tỷ đồng . Qua đó, tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá của MB chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng - cột mốc trước đây chủ yếu chỉ nhóm ngân hàng Big 4 đạt được, đưa MB trở thành ngân hàng ngoài quốc doanh đầu tiên vượt ngưỡng này.