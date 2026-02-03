Lãnh đạo MB nói về tình hình khoản nợ của Novaland

Lãnh đạo MB cho biết ngân hàng vẫn đang kiểm soát chặt chẽ tình hình khoản nợ của Novaland, không phát sinh nợ xấu.

MB khẳng định vẫn kiểm soát chặt chẽ khoản vay của Novaland. Ảnh: MB.

Thông tin trên được bà Phạm Thị Trung Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) chia sẻ tại Hội thảo Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026 diễn ra chiều 2/2.

Đại diện lãnh đạo ngân hàng cho biết hiện nay Novaland không tăng dư nợ. Dư nợ của Novaland tại MB hiện vẫn được phân loại ở nhóm 1, giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều so với dư nợ.

"Do yêu cầu kiểm soát thông tin, chúng tôi không công bố cụ thể dư nợ, nhưng xin khẳng định rằng MB vẫn đang kiểm soát chặt chẽ tình hình của Novaland", bà Hà cho hay.

Theo bà, trong năm qua, tổng số dư nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của MB tăng 1.200 tỷ đồng , tương đương tăng 11% so với năm 2024.

Bà nhấn mạnh trong khi tốc độ tăng trưởng của MB đạt khoảng 37% thì nợ xấu chỉ tăng 11%, cho thấy ngân hàng đã kiểm soát tốt chất lượng nợ, với tỷ lệ nợ xấu trước CIC ở mức khoảng 1% và sau liên đới CIC là khoảng 1,1%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 110% trước CIC và khoảng gần 100% sau liên đới CIC.

Sang 2026, MB đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dưới 1% và của toàn tập đoàn ở mức 1,3%. Đồng thời, ngân hàng duy trì khẩu vị rủi ro tương đối chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 100%.

Cũng tại hội thảo, Giám đốc Tài chính Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi MB chính thức vận hành trong một không gian tăng trưởng mới sau khi hoàn tất việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém.

Tổng tài sản của MB năm 2025 tăng trưởng xấp xỉ 43%. Đây là năm đầu tiên cả tín dụng và huy động vốn đồng thời vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng . Mặc dù tỷ lệ CASA có sự sụt giảm nhẹ (đạt 37,8% so với 39,3% của cùng kỳ) do áp lực cạnh tranh huy động cuối năm, nhưng xét về giá trị tuyệt đối, CASA vẫn tăng trưởng 24%, đạt 348.000 tỷ đồng .

Để hỗ trợ quy mô tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2028, MB sẽ triển khai lộ trình tăng vốn mạnh, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) luôn đạt trên 10,5% và hướng tới việc áp dụng sớm Thông tư 14 (Basel III) theo phương pháp nâng cao (IRB), giúp tối ưu hóa tài sản rủi ro và nâng cao uy tín của MB trên thị trường quốc tế.

Về chính sách lãi suất, ngân hàng dự kiến duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, tập trung ưu tiên cho các nhu cầu ở thực của người dân và các ngành sản xuất theo định hướng của Chính phủ. Lãnh đạo MB khẳng định sẽ không mở rộng biên lãi ròng (NIM) mà lấy quy mô và hiệu suất để bù đắp, nhằm đồng hành cùng sự phục hồi của nền kinh tế.