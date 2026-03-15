Ngân hàng, công ty chứng khoán đua mở pháp nhân ở Trung tâm Tài chính

Loạt ngân hàng và công ty chứng khoán bắt đầu nghiên cứu thành lập pháp nhân trong Trung tâm Tài chính Quốc tế nhằm mở rộng các dịch vụ tài chính quốc tế và đón đầu dòng vốn toàn cầu.

Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán lên kế hoạch hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM và Đà Nẵng, làn sóng mới hình thành trong hệ thống tài chính khi các ngân hàng và công ty chứng khoán lên kế hoạch lập các pháp nhân hoặc ngân hàng con để tham gia.

Ngân hàng, công ty chứng khoán rục rịch lập công ty

Cụ thể, theo tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, Vietcombank dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại IFC.

Theo định hướng sơ bộ, việc thành lập ngân hàng con không chỉ mở rộng quy mô, mà còn giúp Vietcombank tận dụng cơ chế thử nghiệm chính sách linh hoạt, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế cao hơn về quản trị, sản phẩm và quản lý rủi ro.

Song song đó, ngân hàng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, qua đó củng cố năng lực tài chính cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt nếu tham gia các nghiệp vụ có độ phức tạp cao tại IFC như tài chính xuyên biên giới, ngân hàng đầu tư hay dịch vụ tài sản số.

Vietcombank hiện có 2 ngân hàng con là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào.

Tương tự như Vietcombank, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, VietinBank cũng cho biết đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động kinh doanh tại IFC.

Nhà băng này cũng đang bám sát tiến độ xây dựng khung pháp lý cho IFC và chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Chiến lược của VietinBank tại IFC được đặt trong tổng thể mở rộng sang các lĩnh vực tài chính mới. Trong mảng công nghệ tài chính (fintech), ngân hàng định hướng hợp tác với các startup trong hệ sinh thái của cổ đông chiến lược MUFG, tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản. Các hoạt động hợp tác dự kiến tập trung vào thanh toán, cho vay và bảo hiểm, với kế hoạch thí điểm trong giai đoạn 2026-2027.

Ở lĩnh vực tài sản số, VietinBank xác định vai trò là ngân hàng trung gian thanh toán cho thị trường này; đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác để quản lý dòng tiền pháp định và phát triển sản phẩm đồng thương hiệu cho nhà đầu tư, sẵn sàng triển khai khi được cấp phép.

VietinBank hiện có một ngân hàng con tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tên là Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào).

Để thúc đẩy sự phát triển của IFC TP.HCM và IFC Đà Nẵng, nhiều cơ chế ưu đãi về thuế và các cơ chế đặc biệt khác cho doanh nghiệp và chuyên gia sẽ được áp dụng. Ảnh: Nam Khánh.

Trước đó, tại Hội nghị công bố Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 tổ chức tham gia IFC, trong đó có 5 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, VietinBank, NamABank, HDBank và Ngân hàng số Vikki Bank.

Còn trong danh sách 13 thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM công bố trong lễ ra mắt ngày 11/2 cũng có sự góp mặt của 5 ngân hàng thương mại trong nước, bao gồm MB, TPBank, SHB, NamABank và HDBank.

Không chỉ các ngân hàng lớn mà cả công ty chứng khoán cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch hiện diện tại các trung tâm IFC của Việt Nam.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thành lập công ty TNHH MTV tham gia làm thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

IFC sẽ có nhiều cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp, chuyên gia

Để thu hút các doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành về hoạt động tại IFC, chính sách tại khu vực này trong giai đoạn đầu được đề xuất với nhiều ưu đãi.

Theo đó, các định chế tài chính và doanh nghiệp đăng ký làm thành viên IFC được ưu đãi lớn về thuế. Các ngành, nghề được ưu tiên phát triển được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm đầu (bằng một nửa mức thuế suất hiện hành), trong đó được miễn thuế không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 9 năm tiếp theo.

Các ngành, nghề còn lại được hưởng thuế suất ưu đãi 15% trong 15 năm, trong đó được miễn thuế không quá 2 năm và giảm 50% không quá 4 năm tiếp theo.

Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại IFC được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư trong IFC được miễn thuế nhập khẩu.

Cùng với đó, Việt Nam cho phép các ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng chế độ tài chính quốc tế và triển khai cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech); có cơ chế đặc biệt để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, chia sẻ rủi ro, doanh thu… nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng.

Chính phủ cũng cho phép tự do hóa quản lý ngoại hối, cụ thể là cho phép niêm yết, báo giá, định giá và giao dịch bằng ngoại tệ trong IFC; các thành viên 100% vốn nước ngoài được hưởng cơ chế đặc biệt thông thoáng, không cần đăng ký khoản vay, cho vay và không cần đăng ký giao dịch ngoại hối khi đầu tư ra nước ngoài.

Cơ chế kế toán trong IFC cũng được thiết kế theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, theo đó thành viên được lựa chọn áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán hoặc các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, không phải lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, và được sử dụng báo cáo theo chuẩn đã chọn làm báo cáo pháp lý trong các thủ tục liên quan.

Hiện quy chế hoạt động của IFC đang được lấy ý kiến các bộ, ngành. Sau khi quy chế này được Hội đồng điều hành Trung tâm thông qua, hai cơ quan là IFC TP.HCM và IFC Đà Nẵng sẽ chính thức áp dụng vào hoạt động.