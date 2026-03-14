Theo danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế tại 5 khu “đất vàng” ven sông Hàn và ven biển.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Danh mục gồm 219 dự án, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như giáo dục; y tế; hạ tầng, phát triển đô thị; khoa học công nghệ và công nghệ thông; thương mại dịch vụ...

Trong lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị, thành phố cho biết có 5 vị trí dự kiến mời đầu tư trung tâm tài chính quốc tế với tổng diện tích hơn 143 ha.

Vị trí Diện tích (m2) Hiện trạng Khu đất A12-A14 và A* đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải 64.767 Đất sạch Khu công viên phần mềm số 02, phường Hải Châu 1.200 Tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng Khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước, phường Hải Châu 970.000 Đất sạch Đường Như Nguyệt - Xuân Diệu, phường Hải Châu 198.000 Đất sạch Khu vực dự kiến lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành 198.000 Khu vực dự kiến phát triển lấn biển

Bên cạnh các dự án liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế, Đà Nẵng mời đầu tư loạt dự án đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông vận tải như trung tâm logistics gắn với cảng Liên Chiểu, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng hàng không Chu Lai và ga hàng hóa Kim Liên. Ngoài ra, đường sắt đô thị Hội An - Đà Nẵng và Chu Lai - Đà Nẵng cũng được thu hút đầu tư trong 5 năm tới.

Danh mục thu hút đầu tư còn có loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn từ vài trăm đến nghìn ha. Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh rộng 2.000 ha ở xã Thăng An. Theo sau là dự án Trường đua ngựa rộng 1.000-1.500 ha ở xã Hòa Vang và Khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng suối nước nóng Sơn Viên hơn 460 ha ở xã Nông Sơn.

Sau khi Chính phủ công bố thành lập, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng bước vào giai đoạn vận hành khởi động theo lộ trình.

Hồi tháng 1, thành phố đã khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại khu công viên phần mềm số 2, quy mô khoảng 300 ha. Sau khi hoàn thành trụ sở điều hành rộng hơn 4.000 m2 vào năm ngoái, thành phố dự kiến đưa tòa nhà 20 tầng cùng hạ tầng thông minh vào hoạt động trong quý II năm nay.