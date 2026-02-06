Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng công bố tiêu chí tuyển nhân tài

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng thông báo chỉ tuyển nhân sự tốt nghiệp từ trường top 50, top 100 thế giới theo xếp hạng của QS, Times Higher Education.

Khu vực công viên phần mềm số 2, nơi đặt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP.

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng vừa thông báo tuyển chọn 4-8 chuyên viên làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Điểm đáng chú ý là trung tâm yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường thuộc top 50 và top 100 bảng xếp hạng đại học thế giới.

Cụ thể, ứng viên ứng tuyển phải tốt nghiệp đại học trở lên các ngành phù hợp với lĩnh vực tài chính quốc tế, trong đó bằng đại học phải từ các trường thuộc top 50, còn bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần thuộc top 100 các bảng xếp hạng uy tín như QS, Times Higher Education hoặc ARWU tại thời điểm tốt nghiệp. Ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín sẽ được ưu tiên.

Ngoài ra, ứng viên cần sử dụng thành thạo tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế. Cơ quan cũng sẽ ưu tiên người có thêm một ngoại ngữ khác.

Về kinh nghiệm làm việc, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế yêu cầu tối thiểu là 5 năm, ưu tiên từng đảm nhiệm chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên tại cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các trung tâm tài chính quốc tế, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư hoặc tập đoàn đa quốc gia thuộc danh sách Forbes Global 2000 năm 2025.

Ứng viên cũng cần phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự tuyển, lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, đủ sức khỏe và đủ điều kiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

Trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự sẽ không đủ điều kiện dự tuyển.

Theo thông báo được công bố vào đầu tháng 2, mỗi ban dự kiến tuyển từ 1-2 chỉ tiêu, thời gian bắt đầu làm việc ngay sau khi có quyết định trúng tuyển và ký hợp đồng.

Các vị trí cần tuyển là chuyên viên tại Ban Chiến lược và Tổng hợp, Ban Pháp chế, Ban Thành viên và Ban Công nghệ thuộc Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Đối tượng dự tuyển là cá nhân trong nước và nước ngoài, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

Theo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được thành lập và vận hành theo Nghị định 323 của Chính phủ, đánh dấu lần đầu Việt Nam triển khai mô hình trung tâm tài chính quốc tế với khuôn khổ pháp lý riêng, cơ chế đặc thù và phương thức quản trị hiện đại.

Theo định hướng của Nghị định 323, Trung tâm phát triển theo mô hình hiện đại, đa chức năng, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Ngoài việc tập trung các định chế tài chính truyền thống, trung tâm còn là không gian thử nghiệm có kiểm soát các mô hình, sản phẩm tài chính mới, trong đó có tài sản số, tiền số, thanh toán số và các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt.

Bên cạnh đó, trung tâm thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính bên thứ ba và các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi, qua đó bổ trợ thị trường tài chính truyền thống và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số, xu hướng tài chính toàn cầu.