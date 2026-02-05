Sẽ thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào

Bên cạnh việc thành lập trường đại học tại Lào, Việt Nam sẽ thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào.

Bộ trưởng GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek trao các văn kiện hợp tác giáo dục. Ảnh: Moet.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ trưởng GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek đã trao đổi, ký kết và bàn giao hai văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Văn kiện thứ nhất là bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào.

Bản ghi nhớ hướng tới thúc đẩy hợp tác, trao đổi và nghiên cứu nhằm tiến tới xây dựng một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tại Lào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước bạn.

Theo nội dung thống nhất, trường Đại học Việt Nam tại Lào sẽ được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Lào và các điều ước quốc tế liên quan, có tư cách pháp nhân theo quy định của Lào.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, ưu tiên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học cùng các ngành phù hợp khác.

Hai bộ cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng đề án thành lập trường, từ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên đến cơ cấu tổ chức, cơ chế quản trị và lộ trình phát triển; đồng thời thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác.

Văn kiện thứ hai là biên bản bàn giao sách giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Theo đó, phía Việt Nam đã bàn giao 27.500 cuốn sách dạy tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm sách học sinh, sách bài tập và sách giáo viên, cùng 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn tích hợp nội dung lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập tiếng Việt tại các cơ sở giáo dục của Lào, đồng thời tăng cường giáo dục văn hóa, bồi đắp nhận thức cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Bộ trưởng đã trao đổi và thống nhất chủ trương ký bản ghi nhớ hợp tác về dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông nội trú của Việt Nam.

Văn bản này dự kiến được ký kết trong quý I năm 2026, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Việt Nam sẽ thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào.

Hiện, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, cho phép các trường phổ thông nội trú tiếp nhận học sinh Lào vào học tập, đồng thời dự kiến ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú trong quý I năm 2026.