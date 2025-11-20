Nam sinh Lào xúc động kể hành trình 7 năm du học TP.HCM

Tại lễ kỷ niệm 20/11, nam sinh Lào Phoummy Bin nghẹn ngào phát biểu tri ân, kể hành trình 7 năm du học nhiều gian nan ở TP.HCM và bày tỏ mong muốn tiếp tục học cao hơn tại trường.

Phoummy Bin chia sẻ tri ân thầy cô giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 20/11 và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nam sinh Phoummy Bin (quốc tịch Lào), đang học lớp Y2019D, chia sẻ nhiều cảm xúc khi đại diện du học sinh phát biểu tri ân thầy cô.

Bin cho biết ngày 28 tới, anh chính thức tốt nghiệp sau 7 năm học tập tại Việt Nam, trong đó 6 năm là sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và gần một năm dành cho việc học tiếng Việt trước khi vào đại học.

Nam sinh chia sẻ hành trình học tập tại Việt Nam không hề dễ dàng. Những năm đầu đại học, anh và bạn bè gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ, phương pháp học và điều kiện sinh hoạt khi ở ký túc xá.

"Năm nhất, năm hai, thậm chí đến năm ba, tụi em học rất chậm và không kịp với chương trình. Nhiều bạn nghe thầy cô nói không hiểu nhưng vẫn cười trước cái đã, rồi hỏi lại, làm sai, lên gặp thầy cô thêm lần nữa", Bin nói.

Nam sinh viên gửi lời cảm ơn đến sự kiên nhẫn và tận tâm của thầy cô đối với nhóm sinh viên Lào và Campuchia.

Khi Covid-19 bùng phát sau kỳ nghỉ Tết, toàn bộ sinh viên Lào không thể trở lại Việt Nam để thi, buộc ngưng học theo quy định. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, những sinh viên này được tạo điều kiện thi lại và hoàn thành những môn còn nợ.

"Đến hôm nay em mới có thể đứng đây", Bin nói và cúi đầu cảm ơn.

Trong bài phát biểu, Phoummy Bin gửi lời tri ân đến lãnh đạo TP.HCM và trường vì đã hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế cho Lào, tạo cơ hội để anh và các bạn có thể quay về phục vụ nhân dân, đóng góp cho nền y học đất nước. Sau khi tốt nghiệp, anh bày tỏ mong muốn tiếp tục học cao hơn tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Sinh viên tặng tranh tri ân cho giảng viên nhà trường. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Nam sinh cũng đề cập nghĩa cử nhân văn của nhà trường khi thay vì nhận quà tri ân 20/11, số quà được chuyển vào quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Với tư cách thành viên Ban Tự quản sinh viên Lào tại TP.HCM, anh cho biết nhóm đang vận động đóng góp để cùng chia sẻ khó khăn với người dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường, chia sẻ món quà ý nghĩa nhất dành cho nhà giáo chính là chứng kiến sự trưởng thành của sinh viên và lễ tốt nghiệp sắp tới chính là minh chứng.

PGS Hào cho biết năm học 2024-2025 là giai đoạn đầy thách thức đối với nhà trường. Song tập thể giảng viên, viên chức đã kiên trì vượt khó và đạt được nhiều dấu ấn hoàn thành đào tạo đúng tiến độ, tuyển sinh vượt chỉ tiêu, tỷ lệ sinh viên có việc làm cao, gần 100% học viên nhập học và vinh danh 7 thầy cô đạt học hàm giáo sư và phó giáo sư.

Lãnh đạo nhà trường kêu gọi đội ngũ giảng viên tiếp tục giữ tinh thần sáng tạo, đồng hành cùng trường trước bối cảnh khoa học công nghệ và mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, áp lực cạnh tranh giữa khối ngành sức khỏe và nguy cơ chảy máu chất xám.

"Nhà trường cam kết sẽ luôn đồng hành cùng thầy cô để xây dựng môi trường học tập và giảng dạy ngày càng tốt hơn", PGS Hào khẳng định.