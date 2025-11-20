Thầy giáo 8.5 IELTS kể chuyện giành học bổng Mỹ toàn phần

Nguyễn Hải Nam vốn là giáo viên dạy IELTS với tệp học sinh ổn định, nhưng anh quyết định tạm gác công việc để đến Mỹ du học thạc sĩ.

Trước khi du học, Hải Nam là giáo viên dạy IELTS. Ảnh: NVCC.

Thầy giáo Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1994) tạm dừng hoạt động giảng dạy tại Việt Nam. Sau đó, anh lên đường du học chương trình thạc sĩ, điểm đến là Teachers College (Đại học Columbia, Mỹ) - nơi anh nhận được học bổng toàn phần Fulbright.

Trước khi lên đường đến Mỹ du học, Nam có buổi trò chuyện với Tri Thức - Znews về chặng đường 10 năm theo đuổi công việc dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Ít người biết rằng người thầy có IELTS 8.5 này từng ghét tiếng Anh.

“Khi tôi rời quê hương Phú Yên để đến TP.HCM vào 12 năm trước, tiếng Anh của tôi gần như bằng 0 và ý nghĩ đi du học thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu tôi, chứ đừng nói đến việc sang Mỹ theo đuổi chương trình thạc sĩ bằng học bổng chính phủ toàn phần”, Nam bày tỏ.

Ban đầu, với thầy giáo sinh năm 1994, việc học tiếng Anh chỉ là sự ép buộc. Nhưng càng học, anh càng thấy mình tiến bộ, rồi bất ngờ nhận được những cơ hội công việc, giải thưởng liên quan tiếng Anh và giúp anh gắn bó với nghề dạy học hơn 10 năm nay.

Hải Nam từng ghét tiếng Anh, chỉ học để đủ điều kiện ra trường. Ảnh: Thái An.

Học tiếng Anh theo kiểu khối A

Khởi điểm là học sinh khối A giúp Nam học tiếng Anh theo cách khá khoa học và logic. Trong quá trình học, anh luôn hệ thống, tính toán từng bước để đạt kết quả nhanh nhất. Nhưng chặng đường này không hề dễ dàng, có lúc anh đã muốn từ bỏ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Nam đến từ một lớp học với tình nguyện viên nước ngoài. Nam vẫn nhớ rõ buổi đầu tiên được giao tiếp thật, được cười, được sai và được sửa từ những lỗi cơ bản nhất.

“Tôi thấy học ngoại ngữ không còn là môn học khô khan, mà là một cánh cửa mở ra thế giới", thầy giáo nói với Tri Thức - Znews.

Nhắc đến việc thi IELTS, Nam chỉ cười rồi nói rằng anh thi được IELTS 8.0 bốn lần rồi mới lên 8.5. Mỗi lần thi là một lần tập luyện và giữ phong độ.

Với anh, đây không chỉ là thành tích, mà còn là cách rèn tinh thần kỷ luật và cập nhật đề thi mới. Ngoài tiếng Anh, anh còn học thêm tiếng Trung, bắt đầu từ những lần trò chuyện với tình nguyện viên Đài Loan, rồi hình thành thói quen khám phá giáo dục các nước.

Khi dạy IELTS cho học viên, Nam quan sát học viên để giúp từng người xây dựng thói quen học tập hiệu quả. Anh không phân loại theo tuổi, chỉ dựa trên trình độ. Nhiều học viên của anh đã ngoài 40, 50 tuổi, vừa chăm con vừa bận việc nhưng vẫn chăm chỉ thức khuya, dậy sớm để học bài.

“Người lớn biết rõ mục tiêu của mình nên họ rất cố gắng học. Sự chăm chỉ của các học viên cũng là động lực để tôi chăm chỉ và trau dồi bản thân từng ngày", Hải Nam nói.

Hải Nam sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ. Ảnh: Thái An.

Không muốn dừng lại ở việc dạy IELTS

Khi đã có lượng học viên ổn định, nhiều người sẽ chọn an toàn, nhưng Nam lại chọn dừng lại. Anh nói rằng thay vì chỉ nghĩ tới những thứ mình có thể mất ở hiện tại, mình có thể nghĩ về những điều mà mình có có thể đạt được với quyết định này.

Trước khi nhận học bổng toàn phần, Nam từng trượt một chương trình khác vào năm 2019. Nên khi có thông tin mở đơn đăng ký vào năm 2025, Nam quyết tâm thử lại.

Cụ thể, vào năm 2019, Hải Nam được chọn làm ứng viên dự bị của chương trình Trợ giảng tiếng Việt Fulbright (FLTA). Dù không trở thành ứng viên chính thức năm đó, anh tự hứa sẽ quay lại, thể hiện một phiên bản tốt hơn của chính mình, cần rõ ràng hơn về mục tiêu và trưởng thành hơn về nhận thức.

Đến năm 2024, Nam nộp đơn trở lại nhưng với một chương trình khác. Anh mô tả đây là một trong những năm dài nhất và khó khăn nhất cuộc đời khi theo đuổi nguyện vọng học thạc sĩ Công nghệ giáo dục. Bộ hồ sơ kéo dài gần một năm, nhưng quá trình chuẩn bị thực chất đã diễn ra suốt nhiều năm trước đó.

Bộ hồ sơ được chuẩn bị tỉ mỉ, tận dụng mọi trải nghiệm từ giảng dạy, hội thảo, phiên dịch, đến việc xây dựng phương pháp học qua công nghệ. Ngành anh chọn là Instructional Technology and Media - ngành học thiết kế trải nghiệm học tập, với mong muốn biến những gì anh làm trong lớp thành mô hình áp dụng rộng khắp trong các lớp học ở Việt Nam, có dữ liệu khoa học để chứng minh hiệu quả.

“Tôi sẽ tạm rời lớp học, nhưng sẽ mang theo câu chuyện và tinh thần của học trò. Tôi muốn chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, để khi quay về, mình có kiến thức mới để phục vụ cộng đồng của mình", thầy giáo sinh năm 1994 chia sẻ.