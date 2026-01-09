Đà Nẵng đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế

TP Đà Nẵng đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế đầu tiên, hiện thực hóa mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" của Chính phủ.

TP Đà Nẵng khai thác tòa nhà ICT tại Khu Công viên phần mềm số 2 để tổ chức hoạt động Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ảnh: VGP.

Chiều 9/1, Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được tổ chức tại Khu công viên phần mềm số 2, TP Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cho biết việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế là chủ trương lớn nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế giúp Việt Nam tham gia sâu vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu xu hướng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới", Phó thủ tướng khẳng định.

Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng với lợi thế về vị trí địa kinh tế, là cửa ngõ ra biển lớn, có hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động, thông thoáng. Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý để biến tiềm năng thành sức mạnh và nguồn lực phát triển, cần tư duy mới và hành động quyết liệt.

Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng.

Đối với các bộ, ngành Trung ương và Hội đồng điều hành, Phó thủ tướng đề nghị thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng mạnh dạn thí điểm các mô hình mới, không để tư duy, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển.

Đối với Đà Nẵng, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung theo mô hình 2 điểm đến, trình ký chậm nhất trong tháng 1/2026.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ hạ tầng, trong đó hạ tầng mềm như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước, khẩn trương kiện toàn bộ máy điều hành.

Thông tin tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết TP sẽ kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo chuẩn mực quốc tế, tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Song song đó, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý, tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các Trung tâm Tài chính Quốc tế phát triển, lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ.

Cơ quan điều hành sẽ chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, các quan ngại và lĩnh vực sẵn sàng tham gia.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đang được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, có tổng diện tích khoảng 300 ha.

Trong năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở cơ quan điều hành trung tâm tài chính tại Khu công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành cho các thành viên đạt hơn 4.000 m2, đầy đủ điều kiện hạ tầng về Internet, hệ thống dữ liệu, máy chủ; hoàn tất việc phủ sóng mạng 5G.

Dự kiến trong quý II/2026 sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2 gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số...