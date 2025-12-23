Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ diện các doanh nghiệp tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

  • Thứ ba, 23/12/2025 05:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP.HCM đã làm việc với hơn 50 doanh nghiệp lớn thuộc 4 lĩnh vực quan trọng và lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM.

Ngày 21/12, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM đã chính thức khai trương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ngày 21/12.

Trong số các nhà đầu tư mà TP.HCM làm việc, nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu có Nasdaq, VinaCapital, MB Bank, Vietcombank, VietinBank.

Nhóm hạ tầng số và tài sản số toàn cầu gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether.

Nhóm hạ tầng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế gồm REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group.

Nhóm công nghệ gồm Viettel, TikTok, FPT.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sự tham gia của các đối tác này sẽ mang lại nguồn lực công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy Trung tâm Tài chính Quốc tế phát triển theo định hướng bền vững.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, TP.HCM lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên có chất lượng cao, thông thạo ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường tài chính quốc tế. Đối với vị trí giám đốc vận hành, thành phố lựa chọn nhân sự quốc tế có kinh nghiệm quản lý, làm việc tại các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực.

Đối với cơ sở vật chất, trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM được bố trí tại trụ sở số 8 đường Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trụ sở sẽ được đặt tại một tòa nhà hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, nằm tại khu trung tâm Thủ Thiêm.

Theo ông Được, định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM dựa trên 3 trụ cột chính là thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại, cho phép triển khai các mô hình tài chính thế hệ mới; và lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực, đặc biệt là công nghiệp, logistics và khu thương mại tự do.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM hướng tới vai trò cầu nối giữa dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực trong nước, tạo điều kiện tái cấu trúc và nâng cấp các dòng vốn FDI hiện hữu thông qua các công cụ tài chính hiện đại, đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn.

Thông qua hợp tác với các quỹ đầu tư, cơ quan ngoại giao, đối tác đào tạo trong và ngoài nước như Viện Tài chính New York, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Việt Đức, TP.HCM đã mở rộng quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính lớn và mới nổi như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai, Astana.

"Với cách tiếp cận này thì Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ không chỉ là không gian tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, cho tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám bứt phá trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường và hội nhập sâu rộng của đất nước trong kỷ nguyên mới", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế

Trong số 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong danh sách.

26:1577 hôm qua

Việt Nam chính thức có Trung tâm Tài chính quốc tế

Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng.

46:2744 hôm qua

Thủ tướng nêu vai trò đặc biệt của Trung tâm Tài chính quốc tế

Thủ tướng nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế không xuất phát từ ý chí chủ quan, mà là yêu cầu khách quan, đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu.

42:2500 hôm qua

Thảo Liên

Đọc tiếp

