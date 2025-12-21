Thủ tướng nêu vai trò đặc biệt của Trung tâm Tài chính quốc tế

Thủ tướng nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế không xuất phát từ ý chí chủ quan, mà là yêu cầu khách quan, đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Lợi ích lớn nhất của Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ ở nguồn lực tài chính mà còn ở đổi mới tư duy quản lý và cải cách thể chế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 21/12, Chính phủ đã chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có cơ chế, chính sách đặc thù

Chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, giải pháp hiệu quả, sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới, mà tìm hướng đi riêng, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững.

Việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động là khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, chủ thể của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Trong đó, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu. Đồng thời tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược mà không làm tăng trần nợ công...

Đây cũng là “đột phá của đột phá” về thể chế, áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn.

Cân bằng tự do tài chính và an toàn hệ thống

Để Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm.

Thủ tướng yêu cầu mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" có đủ thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo thẳng lên Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối gồm sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…; hạ tầng số, dữ liệu, các khu thương mại tự do.

Các địa phương phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… theo chuẩn quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Để bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, Thủ tướng yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.