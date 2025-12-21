Chính thức khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế hôm nay

Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu, nhưng muốn vận hành hiệu quả cần đồng bộ hạ tầng, thể chế và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM được xác định có diện tích khoảng 998 ha, trải rộng trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hôm nay (21/12), buổi công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam chính thức diễn ra, đồng thời ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế và cơ quan điều hành trung tâm tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, sự kiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hiệp hội trong nước.

Phía cộng đồng quốc tế có đại diện các cơ quan Ngoại giao, tổ chức kinh tế, hiệp hội, nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính, chuyên gia quốc tế

Mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư

Chia sẻ tại hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TP.HCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế" diễn ra mới đây, ông Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu - cho rằng trong kỷ nguyên số, dù công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh, lĩnh vực tài chính - tiền tệ vẫn đòi hỏi sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người.

Theo ông, trung tâm tài chính có thể được ví như một "siêu thị tài chính", nơi tập trung ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và cả cơ quan quản lý nhà nước, tạo không gian gặp gỡ, giao dịch và ra quyết định trực tiếp.

Ông nhận định việc Việt Nam định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng không chỉ là một dự án kinh tế, mà còn mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, để trung tâm tài chính vận hành hiệu quả, yếu tố hạ tầng đóng vai trò then chốt. Song song đó, trung tâm cần thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn như JP Morgan, cùng các hãng luật và kiểm toán quốc tế.

Ông Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu. Ảnh: BTC.

Theo ông, mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, là quyền lợi của họ có được bảo vệ hay không. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin, không chỉ của nhà đầu tư ngoại mà cả nhà đầu tư trong nước.

Hiện nay, hệ thống tòa án của Việt Nam chưa có các tòa án chuyên đề, chuyên biệt. Dù đã có trung tâm trọng tài, song theo ông Hiếu, vẫn chưa đủ và trên thực tế còn phụ thuộc nhiều vào tòa án. Trọng tài cần được trao thêm điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn.

Do đó, ông cho rằng toàn bộ hệ thống tư pháp cần được cải thiện theo hướng chuyên môn hóa và tăng tốc độ giải quyết tranh chấp.

"Ở Mỹ có cái gọi là Small Claims Court - tức là tòa án giải quyết các tranh chấp nhỏ, giá trị chưa đến 10.000 USD . Ở đó người dân tự biện hộ cho mình, không cần luật sư, có những vụ chỉ mất khoảng 5-10 phút là xong.

Ngay cả những vấn đề về giao thông cũng được đưa ra tòa này xử, người vi phạm đóng tiền phạt trực tiếp cho tòa án chứ không phải cho cơ quan quản lý. Những mô hình như vậy giúp giải quyết tranh chấp rất nhanh", ông nêu ví dụ.

Một "trạm trung chuyển" lớn của dòng vốn

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) cũng nhìn nhận Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam có lợi thế về vị trí cùng hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi.

Dù vậy, ông kiến nghị cần bổ sung thêm ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia trung tâm tài chính và đầu tư vào doanh nghiệp trong nước, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp này niêm yết trên thị trường chứng khoán. "Đây là một đòn bẩy quan trọng", ông nói.

Theo ông, khi Trung tâm Tài chính Quốc tế hình thành và thu hút được vốn, thị trường chứng khoán sẽ là kênh hấp thụ vốn nhanh nhất. Ông nhìn nhận nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay hoàn toàn có thể huy động vài tỷ USD trên thị trường vốn; nếu có trung tâm tài chính quốc tế, họ sẽ không cần tìm kiếm nguồn vốn ở các thị trường khác.

Riêng với ngân hàng, từ kinh nghiệm làm việc với các định chế tài chính lớn, ông Trần Xuân Huy - Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Digital Bank) - cho rằng việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng nâng cao năng lực gọi vốn, mở rộng kênh huy động và củng cố nội lực tài chính.

Ông nhìn nhận khi trung tâm tài chính đi vào vận hành, hệ thống ngân hàng sẽ giữ vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực, gồm thanh toán quốc tế thông qua mạng lưới ngân hàng đại lý, phát triển ngân hàng đầu tư đối với các ngân hàng có công ty chứng khoán thành viên. Đồng thời, trở thành cầu nối thu hút dòng vốn nước ngoài cho cả ngân hàng và doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn đến khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thông qua các quỹ đầu tư với quy mô đa dạng.

"Có thể hình dung Trung tâm Tài chính Quốc tế như một 'trạm trung chuyển' lớn của dòng vốn, trong đó các ngân hàng đóng vai trò là những 'bộ biến áp' hiện đại, giúp dòng tiền lưu thông hiệu quả, nâng cấp chất lượng nguồn lực tài chính và tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế", ông nói thêm.