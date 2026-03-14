Tàu chở dầu 'bán mạng' vượt eo biển Hormuz, kiếm nửa triệu USD/ngày

Bất chấp nguy cơ mìn, tên lửa và máy bay không người lái, một số chủ tàu Hy Lạp vẫn đưa tàu chở dầu vượt eo biển Hormuz đổi lấy khoản lợi nhuận lên tới 500.000 USD mỗi ngày.

Một tàu chở dầu đang di chuyển trên Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Một số chủ tàu Hy Lạp đang mạo hiểm đưa tàu chở dầu và tàu hàng rời đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh khu vực này trở thành điểm nóng của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, theo Reuters.

Những chuyến đi được thực hiện bất chấp nguy cơ bị tấn công bằng mìn, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Đổi lại, các chủ tàu có thể thu về hàng triệu USD lợi nhuận nhờ giá dầu và cước vận chuyển tăng mạnh.

Cuộc xung đột đã khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá năng lượng leo thang và thị trường vận tải dầu trở nên cực kỳ sôi động.

Theo dữ liệu từ các công ty theo dõi hàng hải Lloyd's List Intelligence và MarineTraffic, ít nhất 10 tàu do các công ty Hy Lạp vận hành cùng hai tàu của Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích vào Iran từ ngày 28/2.

Các doanh nghiệp liên quan gồm tập đoàn vận tải biển Dynacom Tankers Management của tỷ phú George Prokopiou, cùng Aeolos Management thuộc gia đình Embiricos. Những doanh nghiệp này chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Một chủ tàu Hy Lạp tham gia các chuyến đi cho biết rủi ro là rất lớn, nhưng lợi nhuận đủ hấp dẫn để nhiều doanh nghiệp chấp nhận mạo hiểm. "Biển cả vốn luôn là một ngành nghề đầy rủi ro", người này nói.

Theo dữ liệu môi giới tàu biển, thu nhập trung bình của tàu chở dầu hiện đã lên mức cao nhất trong 6 năm. Chủ tàu có thể kiếm tới 500.000 USD mỗi ngày từ một hợp đồng thuê tàu.

Ngay cả khi phải chi trả chi phí bảo hiểm chiến tranh rất cao và tăng lương cho thủy thủ đoàn, mỗi chuyến đi vẫn có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu USD.

Trong khi đó, quân đội Iran đã tấn công nhiều tàu di chuyển trong khu vực, tuyên bố sẽ giữ eo biển đóng cửa và cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD /thùng. Ít nhất 16 tàu đã bị tấn công, trong đó có các tàu do Hy Lạp vận hành bị máy bay không người lái đánh trúng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hiện chưa có bằng chứng rõ ràng rằng Iran đã rải mìn tại eo biển Hormuz, dù một số báo cáo trước đó nói Tehran đã triển khai khoảng một chục quả mìn trong khu vực.

Một nguồn tin trong ngành vận tải biển mô tả hành trình qua tuyến đường thủy hẹp này giống như "bước vào bồn tắm của kẻ thù".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các tàu tiếp tục đi qua eo biển Hormuz nhằm tránh cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu.

"Các con tàu nên đi qua eo biển Hormuz và thể hiện một chút gan dạ", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được người dẫn chương trình Fox News Brian Kilmeade thuật lại.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ được cho là đã từ chối đề nghị hộ tống tàu của ngành vận tải biển, cho rằng mức độ rủi ro hiện nay quá cao.

Một số chủ tàu đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm nguy cơ bị tấn công, như tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị phát hiện và di chuyển vào ban đêm.

Tuy nhiên, theo ông Cotton, những chiến thuật này thực chất đang "đánh cược bằng mạng sống của thủy thủ".

Giới quan sát cho rằng các chuyến đi hiện nay là một trong những hành động táo bạo nhất của ngành vận tải dầu kể từ "cuộc chiến tàu dầu" thập niên 1980 trong xung đột Iran - Iraq, khi nhiều tàu chở dầu phải đối mặt nguy cơ trúng tên lửa để vận chuyển dầu từ vùng chiến sự.