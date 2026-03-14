Giá dầu thô tiếp tục tăng khi eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Các nhà phân tích cảnh báo cuối tuần có thể xuất hiện những diễn biến bất ngờ liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran.

Chốt phiên giao dịch 13/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,67% lên 103,14 USD /ounce và hợp đồng tương lai cũng chốt phiên ở mức giá này. Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng như hợp đồng tương lai của loại dầu này kết phiên tăng 3,11% lên 98,71 USD /thùng.

Cả hai loại dầu này đều tăng vọt hơn 9% hôm 12/3 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Như vậy, giá dầu Brent đã tăng 11,27%, trong khi dầu WTI tăng 8% so với một tuần trước.

Trước đó trong phiên, giá dầu đã giảm do báo cáo sai lệch cho rằng một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường bị đóng kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Reuters. Thực tế, con tàu này khởi hành từ Oman và chưa đi qua eo biển này, khiến giá dầu bắt đầu tăng trở lại.

Trong nỗ lực hạ giá nhiên liệu cho người tiêu dùng trong năm bầu cử, Mỹ đã cấp giấy phép 30 ngày cho các nước mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết đây là bước đi nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu bị xáo trộn bởi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho biết động thái này sẽ ảnh hưởng tới 100 triệu thùng dầu thô Nga, gần tương đương sản lượng toàn cầu trong một ngày.

"Thị trường đang ngày càng lo ngại cuộc chiến này sẽ kéo dài. Nỗi sợ lớn nhất là cơ sở hạ tầng dầu khí bị thiệt hại nghiêm trọng, dẫn đến mất nguồn cung lâu dài", ông Bjarne Schieldrop, trưởng bộ phận phân tích hàng hóa tại SEB, nhận định.

Thông báo về việc cấp phép được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt.

Kế hoạch này được phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan đã đồng ý giải phóng mức kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, bao gồm phần đóng góp của Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG, sự nhẹ nhõm ngắn ngủi từ việc IEA xả kho đã bị xóa bỏ khi rủi ro Trung Đông leo thang trở lại.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì việc đóng eo biển Hormuz như đòn bẩy đối với Mỹ và Israel. Các quan chức an ninh Iraq cho biết 2 tàu chở nhiên liệu trong vùng biển Iraq đã bị các xuồng Iran chở thuốc nổ tấn công hôm 12/3 (giờ địa phương). Một quan chức Iraq nói với truyền thông nhà nước rằng các cảng dầu của nước này đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể từ giá dầu tăng do chiến tranh với Iran, nhưng việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn quan trọng hơn.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình trên 100 USD /thùng trong tháng 3 và khoảng 85 USD trong tháng 4, khi giá năng lượng tiếp tục biến động do chiến tranh Iran, thiệt hại hạ tầng năng lượng Trung Đông và sự gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Theo nhà phân tích Emril Jamil tại LSEG, dầu Brent được hỗ trợ tốt hơn dầu WTI vì châu Âu dễ bị tổn thương hơn trước rủi ro an ninh năng lượng, trong khi Mỹ có thể giảm bớt tác động nhờ sản lượng nội địa.