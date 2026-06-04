Ai đang 'ôm' đất Hồ Tràm?

Được định vị là trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của phía Nam, Hồ Tràm đang thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ, kéo theo cuộc đua sở hữu quỹ đất ven biển ngày càng nóng lên.

Suốt gần hai thập kỷ qua, Hồ Tràm gần như chưa lúc nào ngừng tiếng máy thi công. Từ những dự án tiên phong như Sanctuary Hồ Tràm khởi công năm 2008 đến các đại dự án nghỉ dưỡng xuất hiện sau năm 2019, dải ven biển dài hàng chục km thuộc xã Hồ Tràm liên tục đón thêm những nhà đầu tư mới.

Liên tục có thêm dự án mới

Nổi bật nhất là The Grand Hồ Tràm do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm phát triển. Doanh nghiệp này thuộc Lodgis Hospitality Holdings - liên doanh giữa quỹ đầu tư tư nhân Warburg Pincus (Mỹ) và VinaCapital. Với quy mô khoảng 164 ha, đây là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng lớn nhất khu vực và cũng là một trong những dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Hiện, tổ hợp này đã đưa vào vận hành sân golf 18 hố The Bluffs, casino, trung tâm hội nghị cùng hai khách sạn quốc tế gồm InterContinental Grand Ho Tram với 543 phòng và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với 561 phòng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư này tiếp tục mở rộng quy mô thông qua dự án Ixora Hồ Tràm by Fusion. Giai đoạn 1 đã bàn giao từ năm 2023 với các sản phẩm condotel và biệt thự biển. Giai đoạn 2 hiện được triển khai với 63 căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Hiện trạng giai đoạn 2 của dự án Ixora Hồ Tràm by Fusion đang được triển khai thi công hồi tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn phát triển thêm phân khu mới rộng 35 ha với tổng vốn hơn 1 tỷ USD khởi công vào tháng 5 năm ngoái. Phân khu này bao gồm khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, dự kiến cung cấp hơn 6.000 phòng lưu trú, phục vụ khoảng 18.000 khách mỗi ngày.

Khi hoàn thành, The Grand Hồ Tràm kỳ vọng có thể đón khoảng một triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, qua đó củng cố vị thế trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

Không xa The Grand Hồ Tràm, Charm Group cũng đang phát triển một trong những quỹ đất lớn nhất địa phương với dự án Charm Hồ Tràm Resort quy mô khoảng 50 ha. Tổ hợp được chia thành 3 phân khu gồm Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, Tomorrow Land và Charm Forest Village Hồ Tràm.

Riêng phân khu Best Western Premier được khởi công từ giữa năm ngoái, dự kiến cung cấp hơn 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng hướng biển cùng 91 biệt thự. Dự án được định vị theo xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe - phân khúc đang được nhiều chủ đầu tư lựa chọn tại Hồ Tràm.

Trong khi đó, Madison Land nổi lên như một gương mặt mới đã đưa các thương hiệu quốc tế đến Hồ Tràm. Dự án Angsana & Dhawa Hồ Tràm được phát triển trên khu đất hơn 6 ha ven biển với 162 phòng khách sạn và 52 biệt thự nghỉ dưỡng.

Cạnh đó, dự án Hyatt Regency Hồ Tràm Residences cũng đang được hoàn thiện trên quỹ đất hơn 9 ha, gồm 63 biệt thự biển cùng khối khách sạn hơn 250 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Dự án do CTCP IFF Holdings làm chủ đầu tư, được phát triển và vận hành dưới sự hợp tác chiến lược với tập đoàn Hyatt.

Ngoài ra, Hưng Thịnh từng tham gia cuộc đua bằng dự án Hồ Tràm Complex rộng khoảng 7,5 ha với 7 tòa căn hộ nghỉ dưỡng ven biển. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Tại Hồ Tràm, các doanh nghiệp đang hướng đến việc xây dựng những hệ sinh thái du lịch, giải trí và lưu trú khép kín. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nếu mở rộng phạm vi ra khu vực xã Bình Châu liền kề, Novaland hiện là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn nhất toàn khu vực Hồ Tràm - Bình Châu với dự án NovaWorld Ho Tram quy mô khoảng 1.000 ha.

Được giới thiệu ra thị trường từ năm 2019 và bắt đầu triển khai từ năm 2020, dự án được phát triển theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm biệt thự, nhà phố thương mại, second home, khách sạn và hệ thống tiện ích giải trí quy mô lớn.

Tuy nhiên, do những khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính của chủ đầu tư trong giai đoạn vừa qua, tiến độ thi công chưa đạt như kế hoạch ban đầu.

Đến nay, Novaland đã triển khai xây dựng một số phân khu như The Tropicana, Morito, Wonderland và Habana Island, đồng thời bàn giao một phần sản phẩm cho khách hàng. Nhiều hạng mục tiện ích, vui chơi giải trí cũng đang dần được hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Sự hiện diện của các dự án quy mô hàng chục đến cả nghìn ha cho thấy cuộc đua tại Hồ Tràm đã bước sang giai đoạn mới. Thay vì phát triển các khu nghỉ dưỡng riêng lẻ, nhiều doanh nghiệp đang hướng đến việc xây dựng những hệ sinh thái du lịch, giải trí và lưu trú khép kín nhằm đón đầu sự tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Vì sao Hồ Tràm trở thành tâm điểm của cuộc đua gom đất?

Cũng chính bởi sự hiện diện của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn mà nhiều năm qua, Hồ Tràm được giới đầu tư ví như "thủ phủ resort" của phía Nam.

Danh xưng này càng được nhắc đến nhiều hơn sau ngày 1/7, khi xã Hồ Tràm chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phước Bửu cùng hai xã Phước Thuận và Phước Tân của huyện Xuyên Mộc cũ. Thay vì lựa chọn một tên gọi hành chính mới, địa phương quyết định giữ lại tên Hồ Tràm - thương hiệu du lịch đã được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế.

Xã Hồ Tràm cách trung tâm TP.HCM khoảng 120 km. Tính đến năm ngoái, trên địa bàn có 41 dự án du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 12 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 5,5 tỷ USD ; 24 dự án đang triển khai với tổng vốn gần 1,8 tỷ USD và 5 dự án đang được kêu gọi đầu tư với nhu cầu vốn hơn 3 tỷ USD .

Chỉ trong quý đầu năm nay, Hồ Tràm đã đón gần 183.300 lượt khách, trong đó có gần 53.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 412 tỷ đồng .

Theo các chuyên gia, sức hút của Hồ Tràm không chỉ đến từ bãi biển đẹp hay khoảng cách gần TP.HCM. Điều quan trọng hơn là khu vực này đang được định vị khác biệt so với các điểm du lịch biển truyền thống ở phía Nam.

Nếu Vũng Tàu phục vụ nhóm khách đại chúng với thời gian lưu trú ngắn, Hồ Tràm đang hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, nơi tập trung các khu resort 5-6 sao, bất động sản hàng hiệu và các sản phẩm wellness dành cho nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Sự xuất hiện liên tiếp của các thương hiệu quốc tế như Hyatt, Angsana, Banyan Tree, Fusion hay Melia phần nào phản ánh định hướng này. Thay vì chỉ bán sản phẩm nghỉ dưỡng hay "ngôi nhà thứ hai" bên biển, các dự án mới đang tập trung vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, trị liệu, detox và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh câu chuyện định vị, kỳ vọng về hạ tầng cũng là động lực quan trọng thúc đẩy dòng vốn tiếp tục đổ vào Hồ Tràm.

Trong tương lai, sân bay Long Thành với công suất thiết kế 100 triệu lượt khách mỗi năm được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế lớn nhất phía Nam. Để đón đầu dòng khách này, tuyến cao tốc kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành dài khoảng 42 km đang được thúc đẩy triển khai. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng ven biển sẽ được rút ngắn đáng kể.

Kỳ vọng về hạ tầng cũng là động lực quan trọng thúc đẩy dòng vốn tiếp tục đổ vào Hồ Tràm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mặt khác, dự kiến trong quý III năm nay, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành, tạo điều kiện kết nối trực tiếp Hồ Tràm với khu vực Tây Nam Bộ - nơi có dân số hơn 20 triệu người.

Ngoài ra, tuyến đường ven biển kết nối TP.HCM với Lâm Đồng cũng đang được nghiên cứu mở rộng và kết nối với cao tốc Hồ Tràm - Long Thành. Cùng với Quốc lộ 55 đã được nâng cấp, mạng lưới hạ tầng mới được kỳ vọng tạo nên hành lang kinh tế kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và chuỗi đô thị ven biển Đông Nam Bộ.