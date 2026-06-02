'Thủ phủ' resort ở TP.HCM sẵn sàng lên phường

|
Hồ Tràm là xã ven biển, cách trung tâm TP.HCM khoảng 120 km. Xã hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phước Bửu với hai xã Phước Tân và Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Các tiêu chí để lên phường của xã đều đạt hoặc vượt quy định.
|
Giữ vai trò trung tâm phát triển kinh tế du lịch của huyện Xuyên Mộc cũ, Hồ Tràm được quy hoạch trở thành “thủ phủ” của khu du lịch quốc gia trải dài từ Long Hải đến Bình Châu.
|
Tại đây có hàng trăm ha quỹ đất được quy hoạch dành riêng cho phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí.
|
Theo UBND xã Hồ Tràm, toàn địa bàn đang có 41 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư.
|
Trong đó, 12 dự án đã đi vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư hơn 5,5 tỷ USD; 24 dự án đang được triển khai, tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD; 5 dự án đang kêu gọi đầu tư, dự kiến cần hơn 3 tỷ USD.
|
Địa phương có nhiều khu du lịch tên tuổi như Angsana & Dhawa Hồ Tràm, Melia Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram... phù hợp với nhiều nhóm du khách khác nhau, đặc biệt là du khách quốc tế.
|
Trong quý đầu năm, Hồ Tràm đã đón gần 183.300 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng, trong đó gần 53.000 lượt là khách quốc tế. Tổng doanh thu ước đạt hơn 412 tỷ đồng.
|
Không chỉ sở hữu lợi thế biển, xã còn có gần 2.000 ha đất rừng bảo tồn, 960 ha đất rừng phòng hộ để phát triển du lịch dưới tán rừng. Xã sở hữu một phần khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, một trong những vùng sinh thái rừng ven biển quý hiếm còn lại ở Đông Nam Bộ.
|
Song hành với sự phát triển của ngành du lịch, hạ tầng giao thông kết nối đến Hồ Tràm đang được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó phải kể đến tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành (42 km), dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công trước tháng 7, đón lượng khách du lịch quốc tế dồi dào về cho địa phương trong 4 năm tới.
|
Tuyến đang được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, tổng kinh phí hơn 44.000 tỷ đồng. Quy mô thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km/h và sẽ nâng cấp lên 6 làn xe trong tương lai.
|
Đồng thời, dự kiến tới quý III, toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành, sẵn sàng đón luồng khách nội địa từ khu vực Tây Nam Bộ.
|
Ở hướng ven biển, trục đường Vũng Tàu - Bình Thuận đang được đầu tư mở rộng, kết nối trực tiếp với cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành. Tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo nên hành lang kinh tế nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...
|
Cùng với tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 55 đi qua địa bàn xã đã được mở rộng, trong tương lai, hạ tầng giao thông được đánh giá là đòn bẩy quan trọng cho du lịch xã Hồ Tràm, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế.
|
Trên nền tảng này, việc lên phường sẽ là động lực để địa phương đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao đời sống người dân.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.