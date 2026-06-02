'Thủ phủ' resort ở TP.HCM sẵn sàng lên phường

Hồ Tràm là xã ven biển, cách trung tâm TP.HCM khoảng 120 km. Xã hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phước Bửu với hai xã Phước Tân và Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Các tiêu chí để lên phường của xã đều đạt hoặc vượt quy định.

Trong đó, 12 dự án đã đi vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư hơn 5,5 tỷ USD ; 24 dự án đang được triển khai, tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD ; 5 dự án đang kêu gọi đầu tư, dự kiến cần hơn 3 tỷ USD .

Trong quý đầu năm, Hồ Tràm đã đón gần 183.300 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng, trong đó gần 53.000 lượt là khách quốc tế. Tổng doanh thu ước đạt hơn 412 tỷ đồng .

Không chỉ sở hữu lợi thế biển, xã còn có gần 2.000 ha đất rừng bảo tồn, 960 ha đất rừng phòng hộ để phát triển du lịch dưới tán rừng. Xã sở hữu một phần khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, một trong những vùng sinh thái rừng ven biển quý hiếm còn lại ở Đông Nam Bộ.

Song hành với sự phát triển của ngành du lịch, hạ tầng giao thông kết nối đến Hồ Tràm đang được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó phải kể đến tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành (42 km), dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công trước tháng 7, đón lượng khách du lịch quốc tế dồi dào về cho địa phương trong 4 năm tới.

Cùng với tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 55 đi qua địa bàn xã đã được mở rộng, trong tương lai, hạ tầng giao thông được đánh giá là đòn bẩy quan trọng cho du lịch xã Hồ Tràm, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế.

Trên nền tảng này, việc lên phường sẽ là động lực để địa phương đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Xã Bình Chánh sở hữu mạng lưới giao thông "siêu" kết nối, với các tuyến cao tốc, vành đai, metro đi qua nối liền với trung tâm TP.HCM cũng như các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ.

Xã Bà Điểm và Hóc Môn nằm ngay cửa ngõ tây bắc của TP.HCM đều có mức độ đô thị hóa cao, hạ tầng giao thông bứt tốc khi có Vành đai 3 và Quốc lộ 22 đi qua.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.