Nắng nóng kéo dài những ngày cuối tháng 5 khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội và miền Bắc tăng mạnh. Các công ty điện lực cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 có thể tăng đột biến.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong các ngày nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng 4 và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt đang tăng rất mạnh trong cao điểm nắng nóng.

EVNHANOI cho biết sản lượng điện tiêu thụ tăng cao cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp tới hóa đơn tiền điện tháng 6, chủ yếu do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, điều hòa thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ, nhất là vào buổi tối, khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh so với khi thời tiết bình thường.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng cho hay đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt nhất từ đầu mùa hè đang khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh và liên tiếp lập kỷ lục.

Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8, trên toàn quốc vẫn còn xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Vì vậy, các đơn vị điện lực khuyến nghị khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để kiểm soát chi phí tiền điện.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Bên cạnh đó, khách hàng nên ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Đồng thời, khách hàng cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết để tránh tiêu hao điện năng.

Đơn vị đề xuất người dân nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Khi lựa chọn thiết bị làm mát, cần ưu tiên các dòng điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hoặc có dán nhãn năng lượng 5 sao.

Các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cần rà soát phụ tải, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp, kiểm tra hệ thống điện nội bộ và các thiết bị tiêu thụ điện lớn nhằm giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí và bảo đảm vận hành an toàn.

Trong khi đó, EVNNPC khuyến khích khách hàng nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để tận dụng nguồn năng lượng sạch, giảm lượng điện mua từ lưới điện quốc gia và hướng tới sử dụng năng lượng xanh, bền vững.