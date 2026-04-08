Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Ngày 8/4, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) (Bộ Công Thương) cho biết, nắng nóng gay gắt trên phạm vi cả nước khiến sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao.

Nắng nóng gay gắt trên phạm vi cả nước khiến sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao.

Ngày 7/4 ghi nhận nắng nóng gay gắt trên phạm vi cả nước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40°C, có nơi trên 40°C như: Phù Yên (Sơn La) 40,2°C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2°C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9°C, Hà Tĩnh 40,8°C. Do đó, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc đã 1.078 tỷ kWh, cao hơn 70 triệu kWh so với ngày 31/3/2026.

Công suất cực đại hệ thống điện quốc gia (Pmax) đạt 51.691 MW (vào thời điểm 15h55). Trong đó, Pmax miền Bắc đạt 24.717 MV, xác lập kỷ lục mới của năm 2026 và tăng 5.521 MW tương đương với 12,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện toàn quốc đạt 1.078 tr.kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026 và tăng hơn 142 triệu kWh, tương đương với 15,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện tiêu thụ các miền Bắc/Trung/Nam: 501/106/467 triệu kWh, chiếm tỉ trọng 46,6%/9,9%/43,5% so với Hệ thống điện quốc gia.

Đáng lưu ý, trong cơ cấu nguồn điện phát trong ngày 7/4, nhiệt điện than chiếm tới hơn 58% (với công suất huy động đạt 626.6 triệu kWh). Tiếp đến là thủy điện 17,4%; turbine khí 9,6%; điện mặt trời 5,3%; điện mặt trời mái nhà đầu cực (ước tính) 4.7%); điện gió 3,6%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40°C. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày, làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ hệ thống điện.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của toàn quốc gia tăng cao, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới.