Cách ngân hàng, doanh nghiệp lớn tăng vốn nghìn tỷ

Trong khi OCB phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ lên hơn 30.625 tỷ đồng thì Novaland phát hành gần 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 24.021 tỷ đồng.

Tuần này, có 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 25 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 2%, còn lại là trả bằng cổ phiếu.

Thu về nghìn tỷ

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông báo 11/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Theo đó, NVL sẽ phát hành gần 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NVL dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng .

NVL sẽ phát hành gần 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty CP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 18.171.135 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động gần 182 tỷ đồng .

Số tiền huy động, Xây dựng 47 dự kiến dùng 100 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47, gần 62 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ thi công các công trình đang triển khai, còn lại gần 20 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động mua vật tư thi công các công trình. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Xây dựng 47 sẽ tăng từ hơn 363 tỷ đồng lên hơn 545 tỷ đồng .

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng .

Số tiền thu được từ tăng vốn, OCB sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng - những động lực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã chứng khoán: PET) cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tổng tỷ lệ 45% (gồm 5% cổ tức và thưởng tỷ lệ 40%). Như vậy, PET sẽ phát hành thêm tổng cộng hơn 48 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công hai đợt, vốn điều lệ của Petrosetco dự kiến tăng từ 1.073 tỷ đồng lên hơn 1.553 tỷ đồng .

Cổ phiếu DDG xuống Upcom

Thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), gần 80 triệu cổ phiếu DDG của Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương được chuyển sang giao dịch trên Upcom từ ngày 25/6.

Trước đó, HNX đã ra thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với toàn bộ số cổ phiếu này của DDG kể từ ngày 24/6 do DDG trải qua ba năm liên tiếp thua lỗ (2023 - 2025), thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định.

Ngoài ra, vào ngày 11/5, cổ phiếu DDG đã bị đưa vào diện cảnh báo do kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm (2023 - 2025) và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong cùng giai đoạn đều nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Gần 80 triệu cổ phiếu DDG của Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương được chuyển sang giao dịch trên Upcom từ ngày 25/6.

Kết quả kinh doanh kém tích cực của DDG chủ yếu do mảng năng lượng sa sút khi nhiều khách hàng dừng hoạt động hoặc cắt giảm mạnh sản lượng. DDG chịu áp lực lớn từ biến động giá nguyên vật liệu, chi phí khấu hao tài sản cao và lãi suất vay neo ở mức lớn.

Cuối quý I năm nay, dư nợ vay của DDG hơn 664 tỷ đồng , tăng 124 tỷ đồng so với đầu năm. Gần như toàn bộ số nợ vay này đã rơi vào tình trạng quá hạn thanh toán. DDG không ghi nhận doanh thu và chịu khoản lỗ lên tới 87 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Ngày 15/6 tới, Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán: VPD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 23%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận 2.300 đồng.

Với gần 107 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VPD dự kiến chi gần 245 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Phát điện 1 - hiện nắm giữ 36,65% vốn tại VPD - dự kiến thu về gần 90 tỷ đồng tiền cổ tức. Cổ đông ngoại là Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd sẽ nhận khoảng 73 tỷ đồng nhờ sở hữu 30% vốn tại VPD. Đây là mức cổ tức cao nhất kể từ khi VPD niêm yết trên sàn chứng khoán.