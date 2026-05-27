Phát Đạt 'bắt tay' Lotte tại siêu dự án Eco Smart City Thủ Thiêm

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Lotte Properties HCMC vừa ký MoU hợp tác tại dự án Eco Smart City ở Thủ Thiêm. Sau thông tin này, cổ phiếu PDR lập tức tăng kịch trần.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và ông Jung Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trao biên bản hợp tác.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) và Lotte Properties HCMC vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược tại dự án Thu Thiem Eco Smart City, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu PDR trong phiên giao dịch ngày 26/5 đã tăng kịch trần lên 16.950 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản gần 38 triệu đơn vị.

Theo Phát Đạt, Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp cùng hệ thống tiện ích đô thị thông minh. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Doanh nghiệp cho biết việc ký kết MoU đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh về phát triển dự án, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai nhằm hướng tới các giá trị phát triển bền vững và dài hạn.

Với Phát Đạt, việc ký kết cũng nằm trong chiến lược mở rộng hợp tác cùng các đối tác quốc tế để nâng chuẩn phát triển dự án và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Động thái này thực tế đã được thị trường dự báo. Chỉ vài ngày trước, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về chủ trương đầu tư đối với giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính gần nhất.

Trong khi đó, đầu năm nay, Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị UBND TP chấp thuận về nguyên tắc cho phép Lotte Group chuyển nhượng tối đa 35% vốn tại dự án Thu Thiem Eco Smart City cho đối tác bên ngoài. Ngoài Phát Đạt, hai doanh nghiệp khác từng được nhắc đến trong danh sách quan tâm gồm Sơn Kim Land và Hướng Việt Investment Consulting.

Bởi vậy, giới đầu tư cho rằng khoản đầu tư mà Phát Đạt đang xin ý kiến cổ đông nhiều khả năng liên quan đến kế hoạch tham gia dự án Thu Thiem Eco Smart City của Lotte tại Thủ Thiêm.

Hiện trạng dự án Lotte Eco Smart City. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cũng xác nhận doanh nghiệp là một trong 3 đối tác đang được Lotte xem xét hợp tác. Tuy nhiên, ông cho biết thương vụ khi đó chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được ký kết.

Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, qua đánh giá và phản hồi từ phía Lotte, Phát Đạt hiện đứng ở vị trí thứ hai sau một đối tác khác. "Có thể hiểu là chúng ta đang vào vòng chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định cuối cùng", ông Đạt nói khi đó. Ông cũng cho biết trong trường hợp đối tác ưu tiên không triển khai được, Phát Đạt có thể được xem xét thay thế. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực nếu thành công.

Eco Smart City là một trong những dự án quy mô lớn còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD . Đến tháng 9/2022, Lotte đã tổ chức lễ động thổ, song sau gần 3 năm khu đất vẫn chưa xuất hiện hoạt động thi công đáng kể.

Thời điểm đó, phía nhà đầu tư cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.

Đây được xem là một trong số ít quỹ đất lớn còn lại tại Thủ Thiêm đang tìm kiếm đối tác phù hợp, trong bối cảnh khu vực này được định hướng trở thành trung tâm mới của TP.HCM sau sáp nhập và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng mức đầu tư của Eco Smart City hiện nay được thị trường ước tính vào khoảng 50.000 tỷ đồng . Nếu tham gia với tỷ lệ khoảng 35%, quy mô vốn mà Phát Đạt có thể phải bố trí cho dự án ước vượt 17.000 tỷ đồng .

Song song với kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, Phát Đạt thời gian qua cũng liên tục tái cơ cấu danh mục. Doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên các dự án có vòng quay vốn nhanh tại những thị trường trọng điểm như TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai và các đô thị có chất lượng sống cao, đồng thời giảm tỷ trọng các dự án cần thời gian triển khai dài.