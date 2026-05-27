EVN Hà Nội bác tin cắt điện hôm nay

  • Thứ tư, 27/5/2026 09:07 (GMT+7)
EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện theo kế hoạch tại Hà Nội trong ngày 27/5, đồng thời bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cắt điện diện rộng.

Sáng 27/5, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phát đi thông báo khẳng định không có bất cứ lịch cắt điện theo kế hoạch nào trên địa bàn Hà Nội trong ngày 27/5. Đơn vị này cho biết các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện tại Thủ đô là không chính xác.

Theo EVNHANOI, trong bối cảnh miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, đơn vị đã chủ động hoãn toàn bộ kế hoạch cắt điện đã được lập trước đó, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải xử lý do có nguy cơ gây sự cố.

Song song đó, EVNHANOI triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Các phương án vận hành được tăng cường gồm bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực có phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý trong giai đoạn nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khách hàng được khuyến cáo tắt các thiết bị điện không cần thiết, cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện.

Từ ngày 23/5 đến nay, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và cũng được đánh giá là gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại nhiều địa phương Bắc Bộ phổ biến ở mức 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ bê tông, mặt đường và các tòa nhà có bề mặt kính lớn khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 50 độ C. Đáng chú ý, tình trạng oi nóng kéo dài cả ban đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện và tủ lạnh tăng đột biến.

Áp lực tiêu thụ điện tăng mạnh trong đợt nắng nóng đầu mùa đã khiến hệ thống điện miền Bắc liên tiếp ghi nhận các kỷ lục vận hành mới. Theo số liệu từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), cả công suất phụ tải và sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia cũng như khu vực miền Bắc đều đã xác lập mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Minh Khánh

evn Hà Nội EVN điện hà nội nắng nóng

