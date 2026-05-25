Từ hôm nay, chủ nhà trọ thu sai tiền điện bị phạt 20-30 triệu

Từ ngày 25/5, hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Chủ nhà đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu vượt cho người thuê.

Người thuê nhà có thể đề nghị chủ nhà công khai cách tính tiền điện, chỉ số công tơ. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo Nghị định số 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 25/5, hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Đáng chú ý, ngoài mức phạt hành chính, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định còn buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu vượt cho người thuê nhà theo quy định pháp luật.

Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp cho thuê nhà để ở, người thuê trọ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang của Nhà nước. Trường hợp người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà được kê khai định mức để ngành điện tính số nhân khẩu sử dụng điện theo quy định.

Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chưa kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về chính sách giá điện nhà trọ; đồng thời hướng dẫn chủ nhà cho thuê và người thuê nhà thực hiện đúng quy định về kê khai số người sử dụng điện, định mức tính điện và thanh toán tiền điện minh bạch.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4 của UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp thu tiền điện không đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người thuê nhà trên địa bàn Thành phố.

EVNHANOI khuyến nghị người thuê nhà cần chủ động tìm hiểu quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt; đề nghị chủ nhà công khai cách tính tiền điện, chỉ số công tơ và lưu giữ hóa đơn tiền điện để đối chiếu khi cần thiết.

Nếu phát hiện trường hợp thu tiền điện sai quy định, người thuê nhà tại Hà Nội có thể liên hệ tổng đài của EVNHANOI hoặc liên hệ Sở Công Thương Hà Nội qua số 024.22155571 và 024.22155527 để phối hợp kiểm tra, xác minh, lập biên bản và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Việc tăng cường tuyên truyền, minh bạch trong thực hiện giá điện nhà trọ của EVNHANOI cùng với các chế tài xử phạt mới của Chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thuê nhà, đồng thời đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng.