Phí bán hàng trên sàn thương mại điện tử biến động như 'tàu lượn'

Biểu phí trên các sàn thương mại điện tử đang liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng - giảm đan xen nhằm hỗ trợ nhà bán và kích cầu tiêu dùng.

Sàn thương mại điện tử Shopee vừa thông báo triển khai một loạt chính sách hỗ trợ dành cho nhà bán hàng trong quý II, tập trung vào việc giảm phí cố định cho một số nhóm ngành hàng thiết yếu và ưu đãi chi phí đối với nhà bán mới trong giai đoạn đầu hoạt động.

Theo đó, từ ngày 1/5, nền tảng này đã giảm 1% phí cố định đối với một số ngành hàng thuộc nhóm Tiêu dùng nhanh và Nhà cửa - Đời sống. Đến ngày 23/5, phạm vi áp dụng tiếp tục được mở rộng thêm 5 nhóm ngành hàng, gồm: Đồ uống (nước tinh khiết), Nhu yếu phẩm (thực phẩm khô), Chăm sóc sức khỏe bé (chăm sóc da cho bé), Đồ dùng phòng tắm - Chăm sóc cơ thể bé (sản phẩm tắm, gội cho bé), Dụng cụ chăm sóc nhà cửa (chổi, cây lau nhà, túi ni lông, túi rác, miếng bọt biển, miếng chà vệ sinh, khăn giấy, giấy ướt)..

Song song, Shopee cho biết tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phí vận chuyển và ưu đãi mua sắm đối với nhóm người tiêu dùng nhạy cảm về chi phí sinh hoạt, đặc biệt tại khu vực ngoài đô thị và các khu công nghiệp.

Với nhóm nhà bán mới, ngoài chính sách miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, Shopee mở rộng thêm chương trình ưu đãi phí cho các gian hàng đăng sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/5.

Cụ thể, các ngành hàng có mức phí cố định dưới 6% sẽ được giảm 50% phí trong thời gian 1/6-31/8. Với nhóm ngành có mức phí từ 6% trở lên, mức hỗ trợ là giảm 3% phí cố định trong cùng giai đoạn.

Theo sàn này, các chính sách hỗ trợ các nhà bán mới giảm áp lực chi phí vận hành trong giai đoạn đầu khởi sự kinh doanh, đồng thời tạo thêm điều kiện để nhà bán từng bước mở rộng hoạt động và phát triển bền vững trên nền tảng.

Ngoài hoạt động hỗ trợ, Shopee cũng điều chỉnh phí cố định đối với một số ngành hàng từ tháng 5 với biên độ phổ biến từ 0,5-3 điểm % tùy ngành hàng và từng nhóm nhà bán.

Trong khi đó, sàn TikTok Shop mới đây thông báo tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 9/5. Biểu phí mới cho thấy hầu hết ngành hàng đều được điều chỉnh tăng cho cả nhà bán hàng Mall và nhà bán hàng tiêu chuẩn, với mức tăng phổ biến 0,5-3,3 điểm %.

Trong nhóm nhà bán hàng Mall, các ngành tăng mạnh gồm Mẹ - Bé (tăng tối đa 3,3 điểm %), Sức khỏe - Làm đẹp (khoảng 2 điểm %) và Thiết bị điện tử (tối đa 2,1 điểm %).

Ở nhóm nhà bán hàng tiêu chuẩn, Sức khỏe - Làm đẹp, Bách hóa và Thiết bị điện tử ghi nhận mức tăng đáng chú ý, phổ biến 1,2-2,2 điểm %.

Theo biểu phí mới, một số ngành hàng hiện có mức hoa hồng lên tới 17,8%, cao hơn đáng kể so với trước.

Việc tăng phí được dự báo sẽ tạo thêm áp lực chi phí lên nhà bán hàng, đặc biệt với nhóm kinh doanh nhỏ và vừa trên nền tảng.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thị trường thương mại điện tử trên 4 sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026.

So với cùng kỳ năm trước, doanh số 4 sàn này tăng gần 47% lên 148.600 tỷ đồng , tương đương 1.650 tỷ mỗi ngày. Trong khi đó, sản lượng tăng gần 20% lên 1,138 triệu sản phẩm. Số lượng gian hàng phát sinh đơn đạt khoảng 490.900 shop, tăng nhẹ 4%, cho thấy quy mô người bán vẫn tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, bước sang quý II, thị trường được dự báo có diễn biến trái chiều giữa doanh số và sản lượng. Tổng doanh số ước đạt khoảng 142.200 tỷ đồng , giảm 4% so với quý I, trong khi sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,153 triệu sản phẩm, tăng nhẹ hơn 1%. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng về lượng vẫn duy trì, nhưng giá trị đơn hàng trung bình có xu hướng giảm trong ngắn hạn.