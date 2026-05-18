Rầm rộ thi công các tuyến đường huyết mạch ở Thủ Thiêm

Đường Trần Bạch Đằng, đoạn qua khu biệt thự Lan Anh sau khi được bàn giao mặt bằng đã được chủ đầu tư phát quang, tiến hành thi công khoan cọc nhồi.

Cách đó khoảng 500 m về hướng cầu Ba Son, cầu số 6 sau hơn 1 thập kỷ dở dang cũng đã được nhà thầu thi công khẩn trương trở lại.

Đoạn đường Trần Bạch Đằng đối diện với cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn cũng đang trong giai đoạn thi công nền đường và móng cầu.

Theo thiết kế, điểm cuối tuyến đường này sẽ nối vào đường Trần Não. Hiện tại, nút giao của tuyến đường R1 và Trần Não cũng đang được triển khai thi công rầm rộ.

Cạnh đó, đường Lương Định Của nối Nguyễn Cơ Thạch và cầu Thủ Thiêm cũng đã được bàn giao mặt bằng và thi công khoan cọc nhồi.

Đường Lương Định Của nối dài là một trong những trục giao thông quan trọng của khu đông TP.HCM, đóng vai trò kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với các tuyến huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,5 km, được quy hoạch với lộ giới từ 30 đến 60 m, sau khi hoàn thiện sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực, tạo động lực phát triển đô thị tại khu đông thành phố.

Đoạn cuối của đường Tố Hữu kết nối với đường Trần Não và Lương Định Của cũng đang được triển khai thi công.

Đường Tố Hữu (đường ven hồ trung tâm) dài 3 km, mặt cắt ngang 29,2 m, đã hoàn thiện phần lớn chiều dài. Trong ảnh là giao lộ của đường Tố Hữu và Mai Chí Thọ.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ hoàn thiện 4 tuyến đường chính và các dự án lớn ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.

