Chi tiết 58 dự án cấp bách TP.HCM cần triển khai ngay

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất triển khai hàng loạt dự án lớn như cầu Thủ Thiêm 4, Vành đai 4, mở rộng Quốc lộ 13 cùng các công trình chống ngập, nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

TP.HCM đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026-2030, tập trung giảm ùn tắc, chống ngập, chỉnh trang kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa rà soát, đề xuất 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng .

Về giảm ùn tắc giao thông và kết nối vùng, Sở Xây dựng đề xuất 27 dự án trọng điểm, gồm các dự án quy mô lớn như xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh); xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An cũ.

Bên cạnh việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ), Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3), Sở còn đề xuất đầu tư xây dựng nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành (hơn 590 tỷ đồng ); nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (gần 2.970 tỷ đồng ).

Ngoài ra còn có dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành; đường Vành đai 4; nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3; đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3...

Đối với hạ tầng kỹ thuật và công viên, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất 23 dự án, công trình; trong đó có 14 dự án thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2026-2030; 7 dự án giảm ngập; 1 dự án xử lý nước thải và 1 dự án công viên cây xanh.

Các dự án bao gồm: cải tạo rạch Thủ Đức; xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo môi trường kênh Hy Vọng; chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom khu vực Tây thành phố; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn...

Cùng với đó, Sở cũng đề xuất thực hiện cấp bách 8 dự án nhà ở xã hội, tái định cư tại các phường Chánh Hưng, Phú Định, Long Bình và Bình Trưng.

Theo Sở Xây dựng, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng kết nối liên vùng; giảm ngập nước; chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và xử lý nước thải; đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Nhiều dự án nằm trong danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.