Mặt bằng 'đất vàng' trung tâm TP.HCM loay hoay tìm khách thuê

Tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng... nhiều shophouse, nhà phố mặt tiền và kiosk vẫn bỏ trống tìm khách thuê. Không ít nơi từng là địa điểm kinh doanh của các thương hiệu lớn nay "cửa đóng then cài" suốt thời gian dài.

Tại một số tuyến đường từng sầm uất như Trần Quang Khải (phường Tân Định), nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đã rút đi để lại mặt bằng trống kéo dài. Một số căn nhà 2-3 tầng dù nằm ở vị trí đẹp vẫn chưa có khách thuê mới sau nhiều tháng.

Không ít chủ nhà cho biết lượng khách đến hỏi thuê giảm đáng kể so với trước đây. Thậm chí, giá thuê được chủ động giảm, cùng với việc điều chỉnh linh hoạt các điều khoản hợp đồng như giảm tiền cọc, hỗ trợ thời gian sửa chữa hoặc miễn phí tháng đầu, nhưng vẫn không chốt được khách thuê.

Việc mặt bằng "đất vàng" bị bỏ trống kéo dài không chỉ khiến chủ nhà thất thu mà còn ảnh hưởng đến diện mạo đô thị. Những con phố từng nhộn nhịp nay trở nên trầm lắng, nhiều cửa hàng đóng cửa liên tiếp tạo cảm giác kém sôi động.

Theo khảo sát, giá thuê tại khu vực trung tâm hiện dao động nhiều quanh mức 100-300 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí của mặt bằng. Đây vẫn được xem là mức giá cao so với khả năng vận hành của nhiều thương hiệu khi phải cân đối doanh thu và chi phí vận hành.

Một mặt bằng từng được chuỗi Chuk Tea & Coffee thuê trên tại ngã tư đường 3 Tháng 2 - Trần Minh Quyền (phường Vườn Lài) cũng đang đóng cửa. Dù nằm ngay trục đường đắc địa với lưu lượng xe lớn, mặt bằng này chưa có dấu hiệu cải tạo hay đơn vị mới tiếp quản.

Trên mặt tiền đường Nguyễn Trãi, ngay ngã sáu Phù Đổng, cửa hàng Việt An Trà cũng đã ngừng hoạt động, trả lại mặt bằng. Vị trí được xem là một trong những mặt tiền "vàng" của trung tâm TP.HCM nhưng vẫn chưa có khách thuê mới.

Không khó để bắt gặp nhiều căn nhà mặt tiền đóng cửa im lìm. Trước cửa, các tấm bảng rao cho thuê được dán kín, phai màu theo thời gian.

Bên cạnh tiền thuê, người kinh doanh còn phải gánh thêm chi phí vận hành như nhân sự, điện nước, marketing… Trong khi đó, sức mua của thị trường chưa phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn khó khăn, khiến nhiều thương hiệu e dè mở rộng.

Thay vì tìm đến những mặt bằng lớn với chi phí đắt đỏ tại khu trung tâm, nhiều thương hiệu đang chuyển sang mô hình cửa hàng nhỏ gọn, tối ưu vận hành, đồng thời đẩy mạnh chiến lược bán hàng đa kênh kết hợp giữa online và offline để tiếp cận khách hiệu quả, linh hoạt hơn.

Dĩ nhiên, trong khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa, một số chuỗi F&B, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi vẫn "săn lùng" các mặt bằng đẹp. Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nhiều thương hiệu tranh thủ thương lượng mức giá thuê hợp lý hơn, đồng thời nhanh chóng chiếm giữ những vị trí đắc địa cho kế hoạch kinh doanh lâu dài.

