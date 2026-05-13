Siêu dự án ở tứ giác Bến Thành 'hồi sinh'

Ngày 13/5, Masterise Homes - thành viên của Masterise Group chính thức ra mắt dự án One Central Saigon, tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam.
One Central Saigon được phát triển trên khu đất rộng 8.537 m2 ngay khu đất "kim cương" ở trung tâm TP.HCM với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính. Từ khi bắt đầu xây dựng phần hầm trong năm 2012-2013, đến nay dự án đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau như The Spirit of Saigon, Pearl, One Central HCM…
Khu đất dự án nằm đối diện chợ Bến Thành và kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 và số 2. Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc điều hành miền Nam, Masterise Group, đây không chỉ là quỹ đất mang tầm vóc chiến lược mà còn là không gian giàu bản sắc giữa lòng thành phố.
"Do đó, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất để kiến tạo một tòa tháp biểu tượng tại vị trí được xem là trái tim của TP.HCM", bà Phương khẳng định.
Dự án bao gồm hai tòa tháp, trong đó khối đế thương mại - dịch vụ trải dài qua 7 tầng nổi và 6 tầng hầm dự kiến cung cấp gần 20.000 m2 mặt bằng thương mại.
Trung tâm thương mại này được định hướng trở thành không gian bán lẻ xa xỉ, dịch vụ chọn lọc và ẩm thực hàng đầu châu Á. Đặc biệt, hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành qua hành lang ngầm, giúp liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.
Đáng chú ý, dự án đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu The Ritz-Carlton đến TP.HCM, thông qua khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, cùng với văn phòng hạng A+ và trung tâm thương mại hình thành nên một tổ hợp liền mạch.
Theo bà Minh Phương, khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam và trong top đầu khu vực.
Hiện, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số hoạt động thi công đang được triển khai tại công trường dự án. Tuy nhiên, đơn vị phát triển chưa chia sẻ tiến độ hoàn thành và bàn giao, cũng như giá bán dự kiến của khu căn hộ.
Chia sẻ tại lễ ra mắt dự án, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong định hướng trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, thành phố khuyến khích tư nhân tham gia phát triển các công trình chất lượng cao, được quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp, hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc địa phương.
"Với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cùng tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận bài bản, những dự án như One Central Saigon sẽ không chỉ là công trình mới, mà còn là dấu ấn góp phần định hình diện mạo đô thị của TP.HCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo, qua đó tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của thành phố như một điểm đến sống động, đẳng cấp và giàu trải nghiệm đối với du khách trong nước và quốc tế", Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh.
