Một công ty nước giải khát đầu tư 80 triệu USD làm nhà máy ở Đồng Nai

APBev đầu tư 80 triệu USD vào nhà máy nước giải khát tại Khu công nghiệp Sonadezi Giang Điền (thành phố Đồng Nai).

Mới đây, CTCP Sản xuất Thương mại AP Beverage (APBev) đã chính thức "chào sân" thị trường Việt Nam, đồng thời đầu tư một nhà máy sản xuất và phát triển đồ uống không cồn với tổng mức đầu tư toàn giai đoạn 80 triệu USD tại Khu công nghiệp Sonadezi Giang Điền (thành phố Đồng Nai).

Nhà máy hiện có diện tích 31.000 m2 và tổng sản lượng ước tính đạt 305 triệu lít/năm. Ở giai đoạn đầu vận hành, công suất của nhà máy dự kiến đạt 70 triệu lít sản phẩm mỗi năm.

Tại sự kiện ra mắt, ông Bùi Minh Nhựt, Giám đốc chiến lược APBev, nhận định nước giải khát là một trong những ngành hàng đang tăng trưởng rất nhanh tại Việt Nam, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm lên đến 8%/năm. Trong đó, đồ uống đóng chai hoặc đóng lon đang có xu hướng phát triển mạnh.

Lãnh đạo APBev dẫn báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường lớn cho thấy quy mô ngành hàng đồ uống không cồn đóng chai tại Việt Nam có thể đạt xấp xỉ 5,5- 6 tỷ USD trong giai đoạn năm 2030 và các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, ngành hàng này cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển sang một tiêu chuẩn cạnh tranh mới. Hiện, khách hàng thường ưu tiên công nghệ sản xuất an toàn, chất lượng nguyên liệu và lợi ích sức khỏe thay vì chỉ quan tâm đến hương vị hoặc độ phủ của thị trường.

Theo báo cáo của NielsenIQ, 86% người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, 92% người dùng sẵn sàng thử các thương hiệu mới và 91% đề cao trải nghiệm trong tiêu dùng. Trong số đó, nhóm khách hàng Gen Z, Gen Alpha đang là động lực chính thúc đẩy các xu hướng đồ uống có hương vị mới lạ, ưu tiên các sản phẩm ít đường và có độ dinh dưỡng cao.

Từ những quan sát và nghiên cứu thị trường, ông Bùi Minh Nhựt cho biết công ty đã đưa ra những giải pháp tổng thể, bao gồm 4 trụ cột chính trong giai đoạn đầu phát triển của APBev. "Chúng ta phải am hiểu kiến thức thị trường và thấu hiểu người tiêu dùng để đón đầu xu hướng, từ đó mới có thể khai thác tốt những cơ hội trên thị trường", ông nhấn mạnh.

Về kênh phân phối, lãnh đạo APBev cho biết công ty đặt mục tiêu đạt 500.000 điểm bán lẻ và tiêu thụ sản phẩm trên khắp Việt Nam vào năm 2030. Đồng thời, hãng còn hướng đến việc xuất khẩu các sản phẩm giải khát không cồn, không chất bảo quản từ nhà máy Việt Nam đến 5 quốc gia khác. Sau năm 2030, APBev kỳ vọng đạt công suất tiêu thụ 150 triệu lít sản phẩm mỗi năm và có ít nhất 20% người Việt Nam sử dụng các sản phẩm nước giải khát của doanh nghiệp.