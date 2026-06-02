Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Tài chính

Ông Nguyễn Đức Chi tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Tài chính thêm 5 năm.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Báo Chính phủ.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính với ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030, trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông từng kinh qua nhiều vị trí tại ngành tài chính như Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước…

Hiện nay, ông Nguyễn Đức Chi đang phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác hải quan; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính; công tác quản lý ngân sách Nhà nước, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc chức năng nhiệm vụ của Vụ Ngân sách nhà nước; công tác tài chính của các định chế tài chính; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, ông Chi cũng trực tiếp phụ trách Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Vụ Ngân sách Nhà nước; Vụ Các định chế tài chính; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Ông cũng đảm nhận nhiệm vụ theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình.

Ông Nguyễn Đức Chi đồng thời là người phát ngôn của Bộ Tài chính.